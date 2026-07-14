Santa Fe

La prueba científica, eje de la causa por el femicidio de Daiana Arber

La autopsia, las pericias balísticas y un video encontrado en el teléfono del imputado permitieron acotar el horario del crimen y consolidar la hipótesis acusatoria. La fiscal Laura Gerard mantiene la hipótesis de un único autor del homicidio y continúa buscando a quien colaboró en el traslado.