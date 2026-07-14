En San Jerónimo Norte

Hallaron un puma en el garaje de una vivienda y luego fue devuelto a su hábitat

El inesperado episodio ocurrió durante la mañana del sábado y motivó un operativo de la Guardia Rural "Los Pumas", junto a especialistas del Ministerio de Ambiente y un médico veterinario. Tras ser examinado, el ejemplar fue liberado en una zona rural al comprobarse que se encontraba en buen estado de salud.