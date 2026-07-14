La inesperada aparición de un puma en el patio de una vivienda movilizó durante la mañana del sábado un operativo conjunto entre efectivos de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", un médico veterinario y especialistas del Ministerio de Ambiente de la provincia.
Hallaron un puma en el garaje de una vivienda y luego fue devuelto a su hábitat
El inesperado episodio ocurrió durante la mañana del sábado y motivó un operativo de la Guardia Rural "Los Pumas", junto a especialistas del Ministerio de Ambiente y un médico veterinario. Tras ser examinado, el ejemplar fue liberado en una zona rural al comprobarse que se encontraba en buen estado de salud.
El episodio se registró en la zona urbana de San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias, luego de que un llamado ingresado a la Central de Emergencias 911 de Esperanza alertara sobre la presencia de un felino silvestre dentro de una propiedad particular.
Sorpresa en el garaje
El aviso fue realizado por el propietario del inmueble, un vecino de 39 años domiciliado sobre calle Coronel Denis al 700, quien solicitó asistencia al advertir que el animal se encontraba refugiado en el garaje de su casa.
Hasta el lugar acudió personal de la Sección XI de la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas", encabezado por el subjefe de la dependencia, inspector Gonzalo Pacheco, junto con el inspector Leandro Ávalos. Al arribar, los uniformados corroboraron la situación descripta por el dueño de casa y constataron que efectivamente se trataba de un ejemplar de puma.
Ante esa circunstancia, los efectivos dieron inmediata intervención al biólogo Hernán Ciocan, del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe, y al médico veterinario Andrés Maurino, matrícula profesional N° 1609, quienes coordinaron las tareas para resguardar tanto la integridad del animal como la seguridad de los habitantes del sector.
Captura y liberación
Tras un operativo que se desarrolló sin inconvenientes, el felino fue capturado mediante técnicas adecuadas para este tipo de fauna silvestre. Posteriormente fue sometido a una evaluación sanitaria que determinó que presentaba un buen estado corporal, sin lesiones ni signos de compromiso físico.
Con esos resultados, los especialistas resolvieron su inmediata liberación en una zona rural apta para la especie, al considerar que el ejemplar se encontraba en condiciones óptimas para su reinserción en el ambiente natural y que no representaba un riesgo para las personas.
La intervención concluyó sin que se registraran incidentes, personas lesionadas ni daños materiales, en un procedimiento que permitió devolver el animal a su hábitat y evitar una situación de riesgo dentro del área urbana.