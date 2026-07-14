Una serie de allanamientos se concretó durante la mañana de este martes en barrio Coronel Dorrego, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe, en el marco de una investigación judicial por Robos Calificados que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Dos detenidos y secuestro de celulares tras allanamientos en barrio Coronel Dorrego
Por orden de la fiscal Rosana Peresín, efectivos policiales irrumpieron en dos inmuebles del barrio Coronel Dorrego. Como resultado del operativo fueron detenidas dos personas y se secuestraron celulares y sustancias estupefacientes.
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Rosana Peresín, quien encabeza la pesquisa y ordenó diversas medidas tendientes a reunir nuevos elementos probatorios para el avance de la causa.
Requisas domiciliarias
Con la participación de grupos de irrupción de la Policía de Santa Fe, los operativos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Azcuénaga al 1500 y Sarmiento al 7800, donde los efectivos realizaron requisas domiciliarias bajo las correspondientes órdenes judiciales.
Como resultado de los procedimientos, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la fiscal interviniente, mientras se determina su eventual vinculación con los hechos que son materia de investigación.
Además, durante las requisas fueron secuestrados teléfonos celulares y una cantidad no precisada de material estupefaciente, elementos que ahora serán sometidos a las pericias correspondientes.
Investigación en curso
Fuentes del Ministerio Público de la Acusación confirmaron los resultados de los allanamientos e indicaron que tanto los dispositivos electrónicos como el resto de los elementos incautados serán incorporados a la investigación.
Por estas horas, la pesquisa continúa con el análisis del material secuestrado y no se descarta la adopción de nuevas medidas procesales en función de los resultados que arrojen las pericias y las declaraciones que puedan incorporarse al expediente.