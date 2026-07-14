Trasladados de urgencia

Chubut: dos hermanos se intoxicaron con cocaína y el padre apuntó contra la madre

Un bebé de cuatro meses y una niña de tres años permanecen internados en Puerto Madryn. De acuerdo con la versión del padre, la mujer habría colocado cocaína en una mamadera luego de una discusión de pareja.