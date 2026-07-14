La Justicia de Chubut avanza en la investigación por la presunta intoxicación con cocaína de dos hermanos menores de edad, un bebé de apenas cuatro meses y una niña de tres años, que continúan internados en el Hospital Zonal Isola de Puerto Madryn.
Chubut: dos hermanos se intoxicaron con cocaína y el padre apuntó contra la madre
Un bebé de cuatro meses y una niña de tres años permanecen internados en Puerto Madryn. De acuerdo con la versión del padre, la mujer habría colocado cocaína en una mamadera luego de una discusión de pareja.
El caso comenzó cuando los niños fueron trasladados de urgencia al centro de salud con síntomas compatibles con una intoxicación. Tras la atención médica, los profesionales alertaron a las autoridades y se activó el protocolo judicial correspondiente.
La declaración del padre
Según los primeros datos incorporados al expediente, al momento del hecho dentro de la vivienda se encontraban los dos menores y sus padres.
Durante su declaración inicial ante la Policía, el padre de los niños habría señalado a la madre como responsable de lo ocurrido. De acuerdo con su versión, la mujer habría colocado cocaína en una mamadera luego de una discusión de pareja.
Ese testimonio quedó incorporado a la causa y será evaluado junto con las pericias toxicológicas y las demás pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
Internados bajo observación médica
Luego de conocerse la situación, la fiscal de turno se presentó en el hospital para supervisar las primeras medidas de la investigación.
Mientras continúa la reconstrucción de lo ocurrido, ambos padres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.
Los dos hermanos permanecen bajo seguimiento médico, mientras los investigadores buscan determinar cómo se produjo la presunta intoxicación y establecer las posibles responsabilidades penales.
La Justicia analiza las pruebas
La causa continúa en etapa inicial y las autoridades trabajan para reunir todos los elementos necesarios antes de definir las responsabilidades correspondientes.
Las pericias médicas y toxicológicas serán determinantes para conocer con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda y avanzar en el esclarecimiento del episodio que mantiene en alerta a la comunidad de Puerto Madryn.