Un hombre encontró una granada de fragmentación mientras ordenaba la habitación de su hijo durante la tarde del lunes en una vivienda del barrio Ranqueles, en General Pico, La Pampa.
Encontró una granada de fragmentación en la habitación de su hijo en La Pampa
El hallazgo ocurrió en una vivienda de General Pico y activó un operativo especial de seguridad para retirar el artefacto explosivo.
Al advertir que se trataba de un posible artefacto explosivo, el hombre decidió trasladarse hasta una comisaría para informar a las autoridades. A partir de la denuncia, se activó un protocolo especial para intervenir en el domicilio y retirar el elemento de manera segura.
El jefe de la Unidad Regional II, Luis Videla, confirmó que se trataba de una granada de fragmentación FMK2 de fabricación argentina.
El pasado del hijo
Según explicó el funcionario policial, el hijo del hombre había pertenecido anteriormente al Ejército Argentino, aunque actualmente no vive en la provincia de La Pampa. Hasta el momento, las autoridades no informaron cómo llegó la granada a la habitación ni desde cuándo permanecía en el lugar.
Tras encontrar el artefacto, el padre actuó rápidamente y realizó la denuncia correspondiente, lo que permitió poner en marcha las medidas de seguridad previstas para este tipo de situaciones.
Especialistas la retiraron de la vivienda
Luego del aviso, integrantes del Grupo Especial de la Policía de La Pampa ingresaron a la propiedad y realizaron el procedimiento para extraer la granada bajo estrictas medidas de seguridad.
Una vez retirada del domicilio, el artefacto fue trasladado al polígono del regimiento local, donde quedó bajo resguardo hasta la llegada de personal especializado.
La Brigada de Explosivos de Santa Rosa será la encargada de revisar el elemento y llevar adelante las tareas necesarias para neutralizar cualquier posible riesgo.
La Justicia investiga el origen
La investigación quedó en manos del fiscal Juan Cupayolo, quien deberá determinar las circunstancias relacionadas con el hallazgo.
Por el momento, las autoridades continúan analizando cómo llegó la granada a la vivienda y las condiciones en las que permaneció almacenada hasta ser encontrada.
El operativo finalizó sin personas heridas y permitió retirar el artefacto del domicilio para evitar cualquier peligro para los habitantes de la zona.