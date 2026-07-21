Efectivos de la Policía de Santa Fe realizaron un operativo encubierto en Rosario para desarticular una banda dedicada a la venta de drogas. Los agentes utilizaron motos con cajas de delivery y se hicieron pasar por repartidores para ingresar al lugar investigado sin levantar sospechas.
Video: policías se disfrazaron de repartidores y desbarataron una banda narco en Rosario
La maniobra fue realizada en el barrio Fisherton, donde los agentes ingresaron al lugar investigado utilizando motos con cajas similares a las de aplicaciones de delivery.
La maniobra fue ejecutada en el barrio Fisherton, ubicado en la zona noroeste de la ciudad, minutos antes de un partido del Mundial 2026, un momento en el que el movimiento de vehículos de reparto era habitual en el sector.
El operativo encubierto
La investigación había comenzado el año pasado y ya había derivado en otros procedimientos. Sin embargo, con el paso del tiempo, los investigadores detectaron que uno de los sospechosos habría retomado la actividad vinculada a la venta de estupefacientes.
A partir de nuevas tareas de vigilancia y análisis de registros fílmicos, la Policía de Investigaciones (PDI) determinó que el lugar volvía a funcionar como punto de venta y solicitó una nueva orden de allanamiento.
Para evitar alertar a los integrantes de la organización, los efectivos llegaron al lugar en motos equipadas con cajas similares a las utilizadas por aplicaciones de reparto. De esa manera lograron ingresar al pasillo donde funcionaba el presunto búnker como si estuvieran realizando una entrega.
Cocaína, dinero y otros elementos
Una vez dentro del lugar, los agentes realizaron la irrupción y sorprendieron a los sospechosos, impidiendo que pudieran escapar o eliminar pruebas.
Durante el procedimiento, encontraron varios envoltorios con cocaína en el bolsillo de uno de los hombres. Además, secuestraron una riñonera con dinero que, según la investigación, estaría relacionada con la comercialización de droga.
El perro K9 Kenzo también participó del operativo y detectó más estupefacientes ocultos en un hueco de una pared de ladrillos del pasillo.
Tres detenidos
Como resultado del allanamiento, fueron detenidos tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
La Policía secuestró 44 envoltorios de cocaína, más de $700.000, dólares, tres teléfonos celulares, anotaciones consideradas de interés para la investigación y otros elementos vinculados a la causa.
Además, al identificar a los ocupantes del lugar, los investigadores constataron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Entre Ríos.
El procedimiento estuvo a cargo de la Brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI), con la intervención de la Sección Canes y la colaboración de un grupo de irrupción de la Policía de Santa Fe.