Dos hombres investigados en causas por microtráfico permanecerán en prisión preventiva por disposición del juez Sergio Carraro, quien hizo lugar a los pedidos formulados por fiscales del Ministerio Público de la Acusación en sendas audiencias realizadas la semana pasada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Quedaron presos dos acusados de vender droga: uno amenazó a una vecina y otro tenía una moto adulterada
Las medidas cautelares fueron dispuestas por el juez Sergio Carraro en dos audiencias realizadas en los tribunales de Santa Fe. Los imputados son investigados por comercialización de estupefacientes al menudeo en Recreo y San José del Rincón.
Las investigaciones, que forman parte del trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico de la Fiscalía General, involucran hechos ocurridos en Recreo y San José del Rincón y derivaron en allanamientos donde fueron secuestradas drogas, armas y otros elementos de interés para las pesquisas.
Amenazó a una vecina
El caso más grave tiene como imputado a un hombre de 43 años, identificado por sus iniciales A.E.A., acusado de vender cocaína al menudeo y de intimidar con un arma de fuego a una vecina para impedir que denunciara su actividad.
La investigación, a cargo de la fiscal María Lucila Nuzzo, sostiene que el 4 de julio, alrededor de las 15, el imputado se presentó en la vivienda de la mujer, en calle Zapata Gollán al 500 de Recreo, donde la amenazó de muerte mientras le apuntaba con una pistola calibre 9 milímetros.
Según la atribución fiscal, durante el episodio le exigió que no llamara a la Policía si advertía otras conductas delictivas que él pudiera cometer, en una maniobra destinada a asegurar la continuidad de sus actividades ilícitas.
Al día siguiente, durante un allanamiento en su domicilio, fue detenido. En ese procedimiento los investigadores secuestraron la pistola utilizada en la amenaza, una escopeta, dos cargadores —uno con 14 cartuchos y otro con ocho municiones— y trozos compactos de cocaína que, de acuerdo con la Fiscalía, estaban destinados a ser fraccionados y comercializados.
El hombre es investigado como autor de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegítima de armas de guerra y de uso civil.
Marihuana en Rincón
En otra audiencia celebrada el pasado jueves, Carraro también ordenó la prisión preventiva de Víctor Gabriel Jara, de 33 años, investigado por vender marihuana en San José del Rincón.
La investigación está a cargo del fiscal Eric Fernández y se originó a partir de tareas realizadas por la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones.
El allanamiento se concretó el 8 de julio en una vivienda ubicada sobre el Terraplén, en el margen oeste de la defensa hídrica, unos 50 metros al sur de Olegario Andrade.
Durante el procedimiento fueron secuestrados 273 gramos de marihuana que, según la hipótesis fiscal, estaban destinados a la venta al menudeo.
Sin embargo, uno de los hallazgos que llamó la atención de los investigadores fue una motocicleta Honda XR 150 que presentaba los números de chasis y motor suprimidos y una estampación apócrifa, circunstancia que derivó en una imputación adicional por encubrimiento por receptación sospechosa.
De esta manera, además del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, el acusado quedó también bajo investigación por la situación irregular del rodado encontrado en su poder.
En ambos casos, el juez entendió que estaban reunidos los requisitos para dictar la prisión preventiva, al considerar acreditada la probabilidad de autoría y la existencia de riesgos procesales que impedían transitar las investigaciones con los imputados en libertad.