Audiencias por microtráfico

Quedaron presos dos acusados de vender droga: uno amenazó a una vecina y otro tenía una moto adulterada

Las medidas cautelares fueron dispuestas por el juez Sergio Carraro en dos audiencias realizadas en los tribunales de Santa Fe. Los imputados son investigados por comercialización de estupefacientes al menudeo en Recreo y San José del Rincón.