La lucha contra la comercialización de drogas a menor escala sumó un nuevo capítulo en el departamento La Capital. En un megaoperativo coordinado por las fuerzas de seguridad provinciales, la Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló varios puntos de venta de estupefacientes que operaban en la ciudad de San José del Rincón. Las intervenciones terminaron con un saldo de seis personas detenidas, ocho aprehendidas y dos mujeres imputadas que transitarán el proceso penal en libertad.
Desbaratan una red de microtráfico en Rincón tras múltiples allanamientos
El despliegue de la Policía de Investigaciones derivó en la detención y aprehensión de 14 personas. Secuestraron dosis de cocaína, marihuana lista para la venta, armas, vehículos y decenas de teléfonos celulares en diez domicilios de la vecina localidad.
Las acciones se desplegaron bajo los lineamientos del Plan de Persecución Penal, a partir de cruces de información y análisis criminal llevados a cabo por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (UFEMI). Los fiscales a cargo del caso recolectaron los indicios suficientes para que la justicia de primera instancia autorizara el ingreso simultáneo a diez viviendas sospechosas de la localidad costera.
Droga fraccionada y logística de venta
Al irrumpir en las propiedades, el personal policial constató que los lugares funcionaban como centros de acopio y distribución minorista. En los distintos inmuebles se incautaron:
Sustancias ilegales: 46 gramos de cocaína (tanto en trozos como en dosis listas para el consumo) y más de medio kilo de marihuana, sumado a semillas y una planta de cannabis de unos tres metros.
Elementos de corte: Cuatro balanzas digitales, envoltorios plásticos y papel satinado con restos de estupefacientes, herramientas típicas del estiramiento y fraccionamiento.
Efectivo y rodados: Una suma cercana a los 700.000 pesos en billetes de baja denominación y una motocicleta Honda XR 150 con los números de motor y chasis adulterados.
Tecnología bajo sospecha y situación de los implicados
Un dato que llamó la atención de los investigadores fue el secuestro de 49 teléfonos celulares, además de computadoras portátiles y dispositivos de almacenamiento masivo. El análisis de estos aparatos informáticos será clave en los próximos días para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones con proveedores de la región. En los domicilios también se hallaron cámaras de vigilancia utilizadas para alertar sobre la presencia policial y réplicas de armas de fuego.
Los seis detenidos principales —cinco hombres y una mujer cuyas edades oscilan entre los 18 y los 57 años— quedaron alojados en celdas de la Unidad Regional I. Todos ellos, junto a los ocho aprehendidos restantes, se encuentran a la espera de las correspondientes audiencias imputativas, donde se ventilarán los roles asignados a cada uno en la presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.