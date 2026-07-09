Operativo contra el narcomenudeo

Desbaratan una red de microtráfico en Rincón tras múltiples allanamientos

El despliegue de la Policía de Investigaciones derivó en la detención y aprehensión de 14 personas. Secuestraron dosis de cocaína, marihuana lista para la venta, armas, vehículos y decenas de teléfonos celulares en diez domicilios de la vecina localidad.