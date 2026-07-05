Microtráfico

Laguna Paiva: desarticulan dos "kioscos" de drogas y detienen a tres personas

Los procedimientos fueron realizados en el marco de una investigación por microtráfico impulsada por el Ministerio Público de la Acusación. Durante los allanamientos se secuestraron cocaína, marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.