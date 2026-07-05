Una unidad especial del Ministerio de Justicia y Seguridad llevó adelante dos allanamientos en la ciudad de Laguna Paiva que permitieron desarticular dos presuntos puntos de venta de estupefacientes, detener a tres personas y secuestrar droga y otros elementos vinculados con la investigación.
Laguna Paiva: desarticulan dos "kioscos" de drogas y detienen a tres personas
Los procedimientos fueron realizados en el marco de una investigación por microtráfico impulsada por el Ministerio Público de la Acusación. Durante los allanamientos se secuestraron cocaína, marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.
Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Apoyo Operativo de la Delegación Zona Centro-Norte, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, bajo la conducción de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico (Ufemi) del Ministerio Público de la Acusación.
Denuncias telefónicas
La investigación se inició el 13 de marzo de este año, por requerimiento del vicejefe de la Ufemi, Diego Vigo, y con la intervención del fiscal Eric Fernández. Las actuaciones tuvieron su origen en denuncias telefónicas que alertaban sobre la presunta comercialización de estupefacientes al menudeo en distintos sectores de Laguna Paiva.
A partir de tareas de vigilancia, análisis de registros fílmicos y otras diligencias investigativas, se reunieron los elementos de prueba necesarios para solicitar las órdenes de allanamiento.
El primer procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Güemes al 2500. Allí se secuestró marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Además, fue aprehendido un hombre mayor de edad, investigado por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
Segundo allanamiento
El segundo allanamiento se llevó a cabo en otro domicilio de la misma cuadra. En ese lugar, los efectivos secuestraron 42 envoltorios con cocaína, teléfonos celulares y otros elementos vinculados con la investigación. Como resultado del operativo fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.
Las tres personas detenidas y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, mientras la investigación continúa para determinar posibles vínculos con otras maniobras de comercialización de estupefacientes en la región.