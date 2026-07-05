Sorpresa

Un incendio dejó al descubierto una plantación de cannabis en una vivienda de Santa Fe

Bomberos Zapadores extinguieron el fuego declarado en una casa de calle Almonacid al 5400 y, al inspeccionar el inmueble, encontraron una importante cantidad de plantas de cannabis. La policía aprehendió al morador y la Justicia investiga una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.