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Un incendio dejó al descubierto una plantación de cannabis en una vivienda de Santa Fe

Bomberos Zapadores extinguieron el fuego declarado en una casa de calle Almonacid al 5400 y, al inspeccionar el inmueble, encontraron una importante cantidad de plantas de cannabis. La policía aprehendió al morador y la Justicia investiga una presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

El propietario del inmueble fue aprehendido. Foto: GentilezaEl propietario del inmueble fue aprehendido. Foto: Gentileza
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Lo que comenzó como la intervención de los bomberos para sofocar un incendio en una vivienda en Santa Fe derivó en un procedimiento por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes. Al finalizar las tareas para extinguir el fuego, los rescatistas descubrieron una plantación de cannabis en el inmueble y dieron aviso a la policía, que aprehendió al morador, un hombre de 31 años.

El episodio ocurrió durante la jornada del sábado en una finca ubicada sobre calle Almonacid al 5400, en el norte de la capital provincial.

Llamado al 911

Según la información oficial, la secuencia se inició a partir de un llamado ingresado a la Central de Emergencias 911, mediante el cual se alertaba sobre un incendio declarado en una vivienda.

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Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos Zapadores, quienes trabajaron para controlar y extinguir el foco ígneo. Una vez finalizada la emergencia y mientras realizaban la inspección del inmueble, advirtieron la presencia de una importante cantidad de plantas de cannabis cultivadas en el interior de la propiedad.

descubren cultivo casero de cannabisBomberos detectaron una plantación de cannabis y dieron intervención a la policía. Foto: Gentileza

Frente a ese hallazgo, los bomberos dieron inmediata intervención al personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, que se hizo presente en el lugar y procedió a la aprehensión del ocupante de la vivienda, un hombre de 31 años.

Investigación en curso

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la autoridad judicial competente, que investiga el hecho como una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

descubren cultivo casero de cannabisBomberos detectaron una plantación de cannabis y dieron intervención a la policía. Foto: Gentileza

Por el momento no trascendió la cantidad exacta de plantas secuestradas ni si en el inmueble fueron hallados otros elementos vinculados con el cultivo o la comercialización de estupefacientes. La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la actividad detectada y las responsabilidades del aprehendido.

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