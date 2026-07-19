Un vecino del barrio Dignidad de la ciudad de San Javier fue detenido en el marco de una investigación por microtráfico.
San Javier: un detenido por microtráfico y más de $5.000.000 secuestrados
El operativo fue realizado por la PDI en el barrio Dignidad tras denuncias de vecinos por venta de estupefacientes y disparos de armas de fuego. Incautaron un arma, drogas y equipos de comunicación.
El procedimiento fue ordenado por el juez Sergio Carraro, a pedido del fiscal Pablo Lipowy, en el marco de una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N.º 23.737) y tenencia indebida de arma de fuego.
La Policía de Investigaciones (PDI), bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, llevó adelante el allanamiento en la vivienda del investigado.
Denuncias de los vecinos
Las actuaciones judiciales se originaron a partir de denuncias de vecinos de la zona, quienes alertaron sobre la comercialización de drogas en el domicilio y manifestaron que uno de los ocupantes solía efectuar disparos con armas de fuego.
A raíz de estas alertas, el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General inició tareas de análisis criminal, que incluyeron vigilancias encubiertas y el estudio de información patrimonial y financiera.
Según se informó oficialmente, estas acciones forman parte de los objetivos estratégicos establecidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal.
Detenido con un pistolón
Como resultado del allanamiento, los efectivos detuvieron a un hombre identificado como C.D.C., de 31 años, quien quedó a disposición de la Justicia.
En el mismo lugar fue aprehendida una mujer de 31 años, identificada como M.D.B., quien posteriormente recuperó la libertad por disposición de la fiscalía, aunque continúa vinculada a la causa.
En el interior de la vivienda, los investigadores lograron un importante secuestro de dinero en efectivo, cuya suma supera los 5,6 millones de pesos. Asimismo, se incautaron los siguientes elementos de interés para la causa:
- Un pistolón calibre 16 con cuatro cartuchos.
- Nueve gramos de marihuana y un picador metálico.
- Ocho teléfonos celulares y tres equipos de comunicación tipo handy.
- Un cuaderno con anotaciones y un equipo de grabación DVR.
El detenido permanece bajo custodia mientras prosiguen las actuaciones correspondientes para determinar el alcance de las actividades ilícitas en la zona.