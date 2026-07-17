Tratamiento legislativo

Cococcioni: "Planteamos las reformas desde las necesidades, pero partiendo desde estándares constitucionales"

El ministro de Justicia y Seguridad justificó los mensajes sobre herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública y sobre el colegio de jueces penales. Dijo estar dispuesto a dar el debate con los legisladores y recordó que la docena de proyectos del inicio de la gestión tuvieron cambios durante el paso por las cámaras legislativas.