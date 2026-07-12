En pleno receso legislativo, no cesaron reuniones para avanzar en acuerdos políticos para sancionar el futuro Código Electoral para la provincia así como definir los alcances sobre dos mensajes del Poder Ejecutivo: la constitución del Colegio de Jueces Penales y las llamadas Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública. El objetivo del oficialismo de Unidos es avanzar con los tres temas antes de finalizar agosto.
Código Electoral y reformas penales, tarea para el receso invernal legislativo
En pleno receso, Unidos acelera acuerdos para sancionar las reformas antes de fin de agosto. La estrategia del Senado para blindar el texto electoral y el sutil semáforo del socialismo frente al paquete de seguridad de Cococcioni. Además, la sombra del factor Javkin sobre el fuero contencioso.
La primera prueba de fuego, sin embargo, ocurrirá el jueves 23 cuando la Legislatura deberá resolver si sanciona las leyes para establecer el Procedimiento en el fuero Contencioso Administrativo y la mal llamada "ley trapitos", respetando los acuerdos alcanzados antes del receso o pone en el freezer ambos temas a la espera de un entendimiento con el intendente de Rosario, Pablo Javkin. El sureño pide respetar los cambios introducidos por el Senado al procedimiento contencioso administrativo y esgrime como argumento central que ese municipio es el que más atiende demandas en ese fuero.
Algo de esto lo habló el propio Javkin con Michlig este miércoles, previo al feriado, en una larga reunión en dependencias de la presidencia del Senado.
El abc del Código Electoral
Tras las presentaciones de los siete proyectos sobre la materia electoral en las dos cámaras, se aceleraron las reuniones para avanzar en dictar un Código en la materia que contenga los principales institutos vigentes en la provincia, en forma ordenada, tratando de eliminar lagunas o grises y tener una instancia revisora en materia de justicia electoral.
Proyectos de casi 200 artículos en las iniciativas justicialistas, radicales y socialistas. Algo menor extensión en el Frente Amplio por la Soberanía y apenas 18 en el caso de UNO. Todas las cartas sobre la mesa y al fijar el Senado una preferencia para el jueves 23, todo parece indicar que será cámara de origen, elemento importante a la hora de definir los alcances del futuro texto.
En el Senado, Unidos y el justicialismo acostumbran votar por unanimidad y si logran ese acuerdo en el tema electoral, será muy difícil que Diputados pueda introducir reformas.
A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde el gobierno de Javier Milei apunta a derogar las PASO, en Santa Fe, no está la opción. "La primaria es la interna" dicen en Casa Gris para mantener el sistema que en Santa Fe significó dejar atrás la Ley de Lemas. El objetivo central es que la norma contenga un piso mínimo en las internas partidarias pero no vede el paso a la instancia general a las fuerzas participantes en la primaria.
Parece ganar fuerza entre los principales sectores políticos la necesidad de que para tener listas legislativas a nivel provincial y de concejales en municipios, haya que tener una fórmula a gobernador y a intendente.
La discusión pasa por la Boleta Única para la elección general. En la primaria estarán los cinco cuerpos que ya son característicos en Santa Fe. Para la segunda instancia hay propuestas de seguir con los cinco cuerpos, o cuatro, o tres o hasta dos. Cuando se habla de dos se pretende un cuerpo para gobernador y vice, diputados y senadores y el restante para intendentes y concejales.
En el Senado se piensa en tres para dejar esa categoría en forma separada. Más de un senador optaría por estar en la boleta municipal más que en la provincial. Será una resolución que se adoptará en la negociación entre bloques.
Los partidos mayoritarios parecen coincidir en la necesidad de establecer un piso de entre 3 y 5% del padrón para ingresar al reparto por sistema D'Hont de bancas de diputados y de concejales.
El otro tema pendiente de la discusión es la autoridad electoral. Parece haber coincidencias en que el secretario electoral tenga aval legislativo mientras que un juez del fuero contencioso administrativo podría ser el presidente del Tribunal Electoral. Esa propuesta fue expuesta incluso por la Corte Suprema de Justicia en las reuniones de comisión de la Convención Reformadora. En tanto, las propuestas de crear un juez electoral no tienen el aval de Unidos.
Peligro, penal
En las comisiones de Diputados están dos expedientes enviados por el Poder Ejecutivo y que motivaron ya reuniones con actores del sistema judicial. Por un lado, el mensaje creando el Colegio de Jueces Penales y el otro llamado de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública.
En Casa Gris marcan diferencias en el origen de ambos proyectos. El segundo es una herramienta que reclama el propio ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. En el Colegio de Jueces hubo una sugerencia de algunos ministros de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente la Corte -completa- recibió por ese mensaje a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para intercambiar opiniones. "La Corte marcó cinco puntos que preocupan" recordó uno de los ministros participantes. Agregó que no entraron en consideraciones sobre temas que después pueden tener que ser revisados por el máximo tribunal.
En Diputados, la última semana se renovó el tratamiento preferencial para después del receso aunque hay decisión de aplicar algunos cambios al mensaje. La letra chica todavía no fue definida, dijo un vocero de Unidos.
En cuanto a las Herramientas la decisión de Unidos fue avanzar en tratamiento conjunto de las Comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales donde las principales espadas oficialistas buscan unificar postura especialmente entre radicales y socialistas para luego avanzar con los otros espacios. En el socialismo, algunos integrantes de la bancada dicen tener tres colores para definir cada una de las partes a reformar de siete leyes que se pretenden reformar. En los marcados con rojo es para no avanzar; amarillo para la discusión y verde para avalar.
"El delito avanza, se hace más sofisticado; hay herramientas para enfrentarlo, para la investigación. El sistema Lince puede llegar antes que una orden de un fiscal" dicen en el Poder Ejecutivo. "No estamos cerrados a nada, pero hay que dialogar y dar herramientas que protejan a la comunidad del delito" se insiste. El Lince es el sistema de geolocalización, despacho rápido o patrullaje policial inteligente de la provincia que ya está en Rosario y da sus primeros pasos en esta capital.
"El común propósito de dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito, fortaleciendo la capacidad del sistema de persecución penal frente a fenómenos de criminalidad compleja, organizada y violenta", expresan los considerandos del mensaje.
"En lo fundamental, se proponen modificaciones al régimen procesal penal, al régimen penitenciario, al sistema de inteligencia y al programa de recompensas, junto con una amplificación de facultades policiales para casos especiales, ya que los mecanismos tradicionales del proceso penal han evidenciado limitaciones estructurales que impactan negativamente en la prevención del delito, la protección de las víctimas, la eficacia de la investigación penal, la vigencia real del Estado de Derecho" subraya el Poder Ejecutivo.
"Son once reformas a distintas leyes del sistema penal y de seguridad que nos darán más herramientas para seguir combatiendo la delincuencia y cuidando a los santafesinos" posteó el Ministerio de Justicia y Seguridad y en Diputados están analizando el mensaje con la precisión de un cirujano y no quieren avanzar a ciegas.