La política en foco

Código Electoral y reformas penales, tarea para el receso invernal legislativo

En pleno receso, Unidos acelera acuerdos para sancionar las reformas antes de fin de agosto. La estrategia del Senado para blindar el texto electoral y el sutil semáforo del socialismo frente al paquete de seguridad de Cococcioni. Además, la sombra del factor Javkin sobre el fuero contencioso.