Tras la labor de comisiones en la Cámara de Senadores, se aprobó por unanimidad un proyecto de ley del senador radical Pablo Verdecchia que impulsa la simplificación en los proceso judiciales para el acuerdo entre las partes.
Avanza un proyecto de ley sobre mediación en Santa Fe
Se busca que la posibilidad de acordar no quede librada a interpretaciones, sino que sea obligatoria en las disputas entre particulares (personas o empresas), temas patrimoniales, contractuales o del derecho privado.
El cuerpo votó las modificaciones hechas por la Comisión de Asuntos Constitucionales en un expediente que cuenta con 9 artículos y modifica dos leyes. En un caso se trata de añadir un apartado al artículo 19 de la Ley N° 5.531 que regla el proceso de ese fuero. Se apunta a dar "un paso necesario" para la "modernización del sistema de administración de justicia".
Describe que "la práctica cotidiana demuestra que aún persisten zonas de dispersión normativa y superposición de reglas procesales que generan confusión en los operadores jurídicos y, en consecuencia, afectan la eficiencia del servicio de justicia".
Por otra parte, se elimina de la Ley N° 13.151 (de Mediación) al artículo 38 que daba un marco general a este tipo de instancia obligatoria, sin las especificidades propias de lo procesal.
Nuevo texto
"Las partes, de común acuerdo, podrán solicitar, o el juez podrá disponer, teniendo en cuenta nuevas circunstancias de la causa, la realización de una instancia de mediación obligatoria, por única vez, y antes del dictado del decreto de clausura del período de prueba o de la audiencia de vista de causa, según corresponda. Dispuesta la mediación en los términos del presente artículo, no procederá en primera instancia judicial la convocatoria a la audiencia prevista en el artículo 19 de este Código", dirá -de prosperar el proyecto- el artículo 19 bis del código de procedimiento para resolver las disputas entre particulares (personas o empresas), temas patrimoniales, contractuales o del derecho privado, en la provincia de Santa Fe.
Temas pospuestos
El Senado tenía en su agenda varias preferencias que fueron renovadas y podrán ser tratadas luego del receso de invierno.
En un caso, se trataría en dos sesiones un proyecto que modifica los artículos 2, 3, 5, 8 y 12 de la Ley N.º 14.394, correspondiente al Programa Boleto Educativo Gratuito.
Se renovó por una sesión la preferencia para el tratamiento de los proyectos que crean el Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad y el Programa de Caminos Productivos y de la Ruralidad.
También se dejó para el próximo jueves en que se reúna la Cámara el proyecto que establece la obligatoriedad de la realización de exámenes toxicológicos (narco-test) para todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos o hayan sido designadas políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial.
En el mismo sentido, se renovó por una sesión la preferencia para el tratamiento del proyecto de Ley de Participación Ciudadana y Ciudadanía Activa.
Al fundamentar la iniciativa de su autoría, el senador Julio Garibaldi señaló que la propuesta surge a partir del capítulo referido a la participación ciudadana incorporado en la Reforma y destacó la realización de una jornada de debate en el hall del Palacio Legislativo junto a instituciones y actores sociales para enriquecer el proyecto mediante sus aportes.
Por otra parte, la Cámara renovó por una sesión la preferencia para el proyecto que propone prohibir en todo el territorio provincial toda conducta o actividad relacionada con el cuidado de vehículos en la vía pública.
Finalmente, se renovó por dos sesiones la preferencia para el proyecto que crea la Comisión Provincial para el Debate y Elaboración de una Ley de Educación Provincial.