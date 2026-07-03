El Senado de la Provincia de Santa Fe completó la sanción de una ley que adhiere al Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer, la norma nacional que lleva el número 27.674 y fue sancionada en 2022.
Santa Fe adhiere al Régimen de Protección del niño con cáncer
La norma iniciada por la Cámara baja se completó este jueves 2 de julio. Durante la sesión hablaron la diputada Natalia Armas Belavi y la directora ejecutiva de la Fundación Mateo Esquivo sobre la labor con las familias de los pacientes.
La sesión de este jueves 2 de julio contó con la presencia de la autora de la iniciativa nacida en la otra Cámara, la diputada Natalia Armas Belavi que había logrado también la unanimidad entre sus pares.
El texto dispone que el ministerio de Salud de la provincia quede facultado para celebrar convenios con entidades públicas o privadas para la implementación de la norma y convenios de cooperación y coordinación con el Instituto Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
Además, la norma garantiza que el Iapos brinde a sus afiliados una cobertura del 100% en las prestaciones previstas en la ley, para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.
Los inscriptos en el programa, además, contarán con una franquicia en el transporte de pasajeros de la provincia.
Tras la aprobación, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, invitó a la legisladora de la otra cámara a expresarse en el recinto. La diputada de Vida y Familia se limitó agradecer el pronto tratamiento y destacó especialmene la labor realizada por Faop de la ciudad de Rosario y de la Fundación Mateo Esquivo de la ciudad de Santa Fe.
De inmediato, Michlig invitó también a hablar en el recinto a la directora ejecutiva de la fundación mencionada, Lucía Persoglia. Planteó la importancia de involucrar decididamente al Estado Provincial en la temática y destacó que “para los chicos significa dar un paso enorme, sacar de por medio un montón de burocrácia (...) la provincia ya estaba involucrada y colaborando”. Antes aclaró que las organizaciones han estado siempre “acompañadas por la Agencia del Cáncer” de la que forma parte Meteo Esquivo.
Luego, sumaron su felicitación los senadores Germán Baumgartner, Leonardo Diana, Osvaldo Sosa, Ciro Seisas y Julio Garibaldi de los bloques del oficialismo y la oposción con discurso tanto comprometidos con esa realidad como emotivos. Baumgartner, Diana y Sosa, médicos, integrantes de la Comisión de Salud que preside el primero, subrayaron que la adhesión tiene doble importancia ante el contexto nacional actual.