Sanción definitiva

Santa Fe adhiere al Régimen de Protección del niño con cáncer

La norma iniciada por la Cámara baja se completó este jueves 2 de julio. Durante la sesión hablaron la diputada Natalia Armas Belavi y la directora ejecutiva de la Fundación Mateo Esquivo sobre la labor con las familias de los pacientes.