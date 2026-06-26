A partir de una iniciativa impulsada por el senador provincial Paco Garibaldi, ingresó un proyecto de Ley de Participación Ciudadana que busca otorgar un marco institucional permanente a herramientas que amplíen la capacidad de decisión de la comunidad sobre las políticas públicas y los proyectos de alto impacto local.
Ley de Participación Ciudadana: plebiscitos e iniciativa popular para definir leyes clave
En diálogo con CyD Litoral, el senador provincial por el departamento La Capital, Paco Garibaldi, defendió la necesidad de "una democracia de mayor intensidad" y de escuchar el saber cotidiano de los vecinos e instituciones.
Además, se apunta a reglamentar institutos clave como la Iniciativa Popular, el plebiscito, las audiencias públicas obligatorias y la revocatoria de mandato.
La propuesta busca superar el modelo tradicional de representación delegada para avanzar hacia esquemas donde la ciudadanía juegue un rol directo.
De esta manera, se pretende que ciertas normas de trascendencia no queden supeditadas exclusivamente a los recintos legislativos, sino que puedan ser convalidadas o impulsadas de manera directa por la votación de la sociedad.
Hacia una "democracia de más intensidad"
En declaraciones a CyD Litoral en el marco de la actividad "Estación Abierta" en el hall de la Legislatura, Garibaldi fundamentó el espíritu de la norma como un antídoto frente a la discontinuidad de las políticas estatales.
Para el legislador, la incorporación de universidades, vecinales, gremios y entidades productivas garantiza que las definiciones gubernamentales adquieran mayor solidez.
Ante los cuestionamientos sobre si estas instancias demoran la gestión, Garibaldi rechazó la premisa y argumentó de manera inversa: "Al revés. Muchas veces tomamos decisiones y después hay que ir para atrás porque fue mal tomada. No se trata de dilatar los tiempos".
Como ejemplo, citó el caso de la reforma de la Plaza Italia, donde un concurso de ideas de múltiples profesionales mejorará el anteproyecto oficial sin retrasar los plazos de ejecución.
El saber del vecino
El senador por La Capital ponderó la importancia de validar el conocimiento empírico de los ciudadanos de a pie. "Yo vivo en un barrio y los vecinos quizás no son ingenieros, pero me dicen cómo es la pendiente de la calle por la cual escurre el agua. Lo saben porque lo conocen, porque quieren vivir mejor y tienen ideas de cómo hacerlo", expresó.
Finalmente, Garibaldi vinculó la apatía electoral contemporánea con la falta de respuestas tangibles. Señaló que mientras la agenda ciudadana hoy está monopolizada por la crisis económica y la seguridad, el trasfondo exige un cambio de método.