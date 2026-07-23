Ciudad de Santa Fe

Colectivos y atributos sociales: Poletti, entre su "indignación" y la espera de una reunión clave

Al “congelarse” estos beneficios (subsidios nacionales), las jurisdicciones deberían cubrir el desfasaje financiero. “Con esta lógica, ¿por qué Nación no congela el precio del combustible o las paritarias?”, fustigó el intendente.