Como contó El Litoral, el Gobierno nacional resolvió, a través de la Resolución 40/2026, congelar el subsidio que remite a las provincias del interior del país destinado a cubrir un porcentaje del boleto que abonan los beneficiarios de atributos sociales del Sistema SUBE en el transporte público de colectivos.
Colectivos y atributos sociales: Poletti, entre su "indignación" y la espera de una reunión clave
Al “congelarse” estos beneficios (subsidios nacionales), las jurisdicciones deberían cubrir el desfasaje financiero. “Con esta lógica, ¿por qué Nación no congela el precio del combustible o las paritarias?”, fustigó el intendente.
¿Qué quiere decir esto? El Atributo Social es un beneficio que abarca a quienes son titulares de, por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), Becas Progresar, jubilaciones y pensiones de Anses y Monotributo Social, entre otros grupos de personas que necesitan alguna prestación del Estado para poder movilizarse.
Esta franquicia que cubría Nación era del 55 % sobre el valor total del boleto de colectivos y se compensaba girando los montos correspondientes a las empresas prestatarias del interior del país que trasladaban a personas beneficiarias de alguno de los atributos sociales.
Pero ahora se decidió que este descuento “será reconocido hasta el monto que resulte de aplicar dicho porcentaje sobre las tarifas de referencia (…) contenidas en los cuadros tarifarios de cada jurisdicción (del país) al 30 de junio de 2026”.
“Freezado”
Es decir que, si bien este subsidio no se eliminó, se “freezó”. Quedó congelado y ya no se actualizará —desde el Gobierno nacional— ni por la inflación ni por el incremento de los combustibles, un factor de gran gravitación para que se pueda garantizar y sostener el sistema de colectivos urbanos en una ciudad como Santa Fe.
A este desfasaje financiero —producido por la falta de actualización económica del atributo social— deberán cubrirlo las jurisdicciones provinciales, municipales e incluso los empresarios. De lo contrario, un beneficiario de la AUH, por ejemplo, terminaría abonando un monto muy cercano al del boleto pleno.
“Indignación”
En diálogo con El Litoral, el titular del Palacio Municipal, Juan Pablo Poletti, volvió a expresar su preocupación y, más aún, su “indignación” por la medida adoptada por la Administración Central: “Por un lado está la preocupación, y por otro también la indignación por este congelamiento”.
“Con el mismo criterio, que congelen el precio del combustible o las paritarias con los choferes”, criticó el exdirector del Hospital Cullen. “El elemento formador del precio de un boleto de colectivo se basa en una fórmula polinómica”, integrada por varios elementos de incidencia en la matriz de costos para el sostenimiento del sistema.
“Si no congelamos toda esa tabla (compuesta por la inflación, sueldos, costo del combustible, etcétera), pero sí congelamos los aportes por atributos sociales, que es lo único que remite Nación en subsidios al interior, se rompe la balanza y va a volver a romperse el sistema”, expresó Poletti, quien no aventuró si habrá nuevos aumentos del boleto a corto plazo.
Posteriormente, adelantó a este diario que junto al intendente de Córdoba, Daniel Passerini, y otros mandatarios agrupados en el Red Federal de Intendentes del interior del país, se pidió una reunión urgente con el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich (designado por Decreto N.º 286/2026).
“Estamos a la espera de que se nos conceda ese encuentro —enfatizó Poletti—. Somos 10 millones de habitantes los representados dentro del foro de intendentes del interior y realmente queremos que se nos escuche”.
“Sabemos —prosiguió— que llegar a los funcionarios nacionales no es fácil, pero seguiremos peleando todos los intendentes del interior para ver cómo solucionamos esto, porque lo vemos como algo muy desafortunado que va a romper el sistema”, advirtió.
“Decisiones de escritorio”
Consultado sobre las desigualdades entre el AMBA y el interior, Poletti consideró: “A veces se toman decisiones desde un escritorio de Buenos Aires sin conocer el interior del país… Se desconoce que los sistemas de colectivos de Santa Fe no son iguales a los de Buenos Aires ni a los de Chaco, por ejemplo”.
“Si desde Buenos Aires se congela a todos por igual sin saber cómo funciona el sistema de cada ciudad, ni cómo se costea el precio del colectivo, ni cómo controlamos los kilómetros recorridos por unidad, se terminan tomando decisiones equivocadas”, agregó.
Para el mandatario local, cuesta entender desde el sentido común que se adopten medidas de este tipo: “¿Por qué se sigue subsidiando al AMBA mientras nosotros pagamos los mismos impuestos que los ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires pero no nos vuelve nada?”, cuestionó.