Una nueva jornada de bajas temperaturas volvió a sentirse este viernes en gran parte del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos cuatro ciudades registraron marcas térmicas por debajo de los 0°C durante las primeras horas del día, con Perito Moreno, en Santa Cruz, encabezando el ranking nacional.
Ranking del frío: dónde se registraron las temperaturas más bajas del país este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional informó que Perito Moreno encabezó el listado con -10,6°C, mientras que cuatro localidades amanecieron con marcas bajo cero.
En la ciudad santacruceña, los termómetros marcaron -10,6°C, la temperatura más baja del país durante la mañana. Más atrás se ubicaron El Calafate, con -4,4°C, y Ushuaia, que registró -4°C.
Las ciudades más frías
Según el relevamiento del SMN de las 6 de la mañana, las diez ciudades con las temperaturas más bajas fueron:
- Perito Moreno (Santa Cruz): -10,6°C
- El Calafate (Santa Cruz): -4,4°C
- Ushuaia (Tierra del Fuego): -4°C
- Río Grande (Tierra del Fuego): -3,1°C
- Maquinchao (Río Negro): 0,4°C
- Río Gallegos (Santa Cruz): 0,9°C
- Neuquén (Neuquén): 1°C
- Villa Reynolds (San Luis): 1,3°C
- Comodoro Rivadavia (Chubut): 2°C
- Chapelco (Neuquén): 2,2°C
Las bajas temperaturas estuvieron acompañadas por elevados niveles de humedad en varias de estas localidades, lo que acentuó la sensación de frío durante las primeras horas de la jornada.
Cómo estará el tiempo en Santa Fe
En la ciudad de Santa Fe, el SMN prevé una jornada con cielo mayormente nublado y ambiente fresco. La temperatura oscilará entre los 11°C de mínima y los 19°C de máxima, sin probabilidad de lluvias y con vientos leves, por lo que el frío se hará sentir especialmente durante la mañana.
Si bien las temperaturas continuarán siendo bajas durante las primeras horas del día, el pronóstico anticipa un ascenso gradual de las marcas térmicas hacia el fin de semana en varias regiones del país, aunque el ambiente seguirá siendo típicamente invernal.