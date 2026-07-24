Pronóstico

Viernes con llovizna por la mañana y cielo mayormente nublado

La ciudad de Santa Fe comenzó este viernes 24 de julio con 11,8°C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 94%. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan algunas lloviznas durante la mañana y una temperatura máxima de 18°C.