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Cortes de luz programados para este viernes en Santa Fe y Santo Tomé

La lista de tareas previstas para este 24 de julio fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Trabajos programados de la EPE.Trabajos programados de la EPE.
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Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este viernes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en Santa Fe y Santo Tomé debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

08:00 - 09:00 Espora, Aguado, Solís y Hernandarias

08:00 - 12:00 Av. F. Zuviría, 4 de Enero, Vieytes y Hernandarias

08:30 - 12:30 Ruta Nac. N168, E. López, Canillitas y Bohanes (La Guardia)

Santo Tomé

08:00 - 12:00 Gaboto, Alte. Brown, Azcuénaga y 4 de Enero

08:00 - 12:00 Centenario, Castelli, Obispo Gelabert y Necochea

12:00 - 14:00 Mateo Booz, Urquiza, Saavedra y 25 de Mayo

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

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