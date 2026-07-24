En el sur provincial

Con las bajas temperaturas, San Lorenzo destaca el funcionamiento permanente de la Casa Refugio

Ante el descenso de las temperaturas, la Municipalidad de San Lorenzo reiteró que la Casa Refugio permanece abierta los 365 días del año para brindar alojamiento, alimentación y contención a hombres mayores de 18 años en situación de calle. Además, solicitó la colaboración de la comunidad para informar sobre personas que puedan necesitar asistencia.