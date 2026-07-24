Con la llegada de las bajas temperaturas, la Municipalidad de San Lorenzo recordó que continúa en funcionamiento la Casa Refugio, un espacio destinado a brindar alojamiento nocturno y asistencia a personas en situación de calle. El dispositivo, inaugurado en 2024, permanece abierto durante todo el año y ofrece un lugar seguro para quienes no cuentan con un sitio donde pasar la noche.
Con las bajas temperaturas, San Lorenzo destaca el funcionamiento permanente de la Casa Refugio
Ante el descenso de las temperaturas, la Municipalidad de San Lorenzo reiteró que la Casa Refugio permanece abierta los 365 días del año para brindar alojamiento, alimentación y contención a hombres mayores de 18 años en situación de calle. Además, solicitó la colaboración de la comunidad para informar sobre personas que puedan necesitar asistencia.
La Casa Refugio funciona diariamente de 20 a 8 horas en el inmueble ubicado en Díaz Vélez 4208, donde las personas alojadas también reciben la cena y el desayuno como parte del servicio de asistencia.
Un espacio acondicionado para brindar contención
El establecimiento fue preparado especialmente para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento. Cuenta con camas, calefacción, ventiladores, duchas y sanitarios, con el objetivo de ofrecer un ambiente seguro y confortable durante la permanencia de los asistentes.
El servicio está destinado a hombres mayores de 18 años. En tanto, las mujeres que atraviesan una situación de calle reciben alojamiento en pensiones, cuyos costos son asumidos por la Municipalidad.
Un ingreso voluntario y acompañado
Desde el municipio explicaron que el ingreso a la Casa Refugio es completamente voluntario. Si bien los equipos de asistencia ofrecen el servicio a las personas que lo requieren, la permanencia depende de la decisión de cada una de ellas y no puede imponerse de manera obligatoria.
La iniciativa forma parte de las políticas locales de acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de invierno, cuando las condiciones climáticas representan un mayor riesgo para quienes permanecen a la intemperie.
Convocan a la comunidad a colaborar
En el marco de la temporada de bajas temperaturas, la Municipalidad también solicitó la colaboración de los vecinos para detectar situaciones de vulnerabilidad.
En ese sentido, pidió que quienes adviertan la presencia de personas en situación de calle den aviso a las áreas municipales correspondientes, a fin de que los equipos puedan acercarse, ofrecer asistencia e informar sobre la disponibilidad de la Casa Refugio.
Desde el Ejecutivo local remarcaron que la participación de la comunidad resulta fundamental para ampliar el alcance de este dispositivo de contención y garantizar que más personas puedan acceder a un lugar seguro durante las noches de invierno.