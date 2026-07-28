La Municipalidad de San Lorenzo avanza con un plan de obras preventivas destinado a fortalecer el sistema de drenaje urbano y mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a un posible incremento de las precipitaciones asociado al fenómeno climático El Niño.
San Lorenzo intensifica las obras de prevención ante un posible regreso del fenómeno El Niño
Las intervenciones incluyen la limpieza de desagües y la ampliación de bocas de tormenta con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua y minimizar el riesgo de anegamientos ante la posible influencia del fenómeno climático El Niño.
Las tareas, que se desarrollan en diferentes barrios, forman parte de una estrategia integral de mantenimiento de la infraestructura pluvial con el objetivo de optimizar el escurrimiento del agua de lluvia, disminuir el riesgo de anegamientos y brindar mayor seguridad a los vecinos durante los eventos meteorológicos de mayor intensidad.
Trabajos preventivos en distintos barrios
Actualmente, las cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos trabajan en los barrios Mitre, 3 de Febrero y Capitán Bermúdez, donde llevan adelante la limpieza integral de desagües pluviales y la ampliación de bocas de tormenta en aquellos sectores que requieren incrementar la capacidad de captación del agua.
Las intervenciones incluyen la remoción de sedimentos, barro, residuos y otros materiales que dificultan el normal funcionamiento de los conductos pluviales, además de la adecuación de las bocas de tormenta para favorecer un drenaje más eficiente durante las lluvias.
Según informaron desde el municipio, el cronograma continuará en forma progresiva hasta abarcar la totalidad de los barrios de la ciudad. En etapas anteriores, los trabajos ya se ejecutaron en Villa Felisa, José Hernández y Mariano Moreno, como parte de un plan de mantenimiento permanente de la red pluvial.
Preparación ante un escenario de mayores precipitaciones
Las acciones responden a la necesidad de anticiparse a un posible escenario climático condicionado por el desarrollo del fenómeno El Niño, un evento de origen oceánico-atmosférico que, en la región central de Argentina, suele generar un aumento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones.
En ese contexto, el mantenimiento preventivo de la infraestructura hidráulica adquiere un papel central para garantizar un adecuado funcionamiento del sistema de desagües, evitando obstrucciones que puedan dificultar la evacuación del agua y provocar anegamientos en calles y sectores urbanos.
Especialistas en climatología vienen advirtiendo sobre la posibilidad de un ciclo más húmedo para los próximos meses, motivo por el cual numerosos municipios de la región comenzaron a reforzar las tareas de limpieza y adecuación de los sistemas de drenaje.
Una estrategia de inversión en infraestructura hídrica
Desde el municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de inversión en infraestructura hídrica desarrollada durante los últimos años.
En ese marco, la ciudad llevó adelante la construcción de nuevos conductos pluviales y diversas obras de drenaje en distintos sectores urbanos, con el propósito de incrementar la capacidad del sistema para evacuar el agua de lluvia en menor tiempo y mejorar la respuesta ante tormentas de gran magnitud.
La combinación entre nuevas obras de infraestructura y el mantenimiento periódico de la red existente busca fortalecer la resiliencia de San Lorenzo frente a los desafíos que plantean los eventos climáticos cada vez más intensos, contribuyendo a proteger tanto la circulación urbana como la seguridad de los vecinos.