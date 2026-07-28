El intenso frío volvió a hacerse sentir durante las primeras horas de este martes en distintos puntos de la Argentina. De acuerdo con el ranking elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos cuatro ciudades registraron temperaturas por debajo de los 0 °C, con Río Grande como la localidad más fría del país.
Ranking del frío: las ciudades más frías de Argentina este martes
Río Grande registró la marca más baja de la jornada, mientras otras localidades del país también presentaron temperaturas extremas durante las primeras horas, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional.
En tanto, la ciudad de Santa Fe amaneció con una temperatura cercana a los 8 °C, cielo despejado y elevada humedad, en una jornada marcada por el ambiente fresco durante las primeras horas y una mejora de las condiciones hacia la tarde.
La temperatura más baja
A las 7:00, Río Grande, en Tierra del Fuego, encabezó el ranking nacional con -7,7 °C, acompañados por una humedad del 88 %.
El segundo lugar fue para Esquel, en Chubut, con -4,2 °C, mientras que El Calafate, en Santa Cruz, completó el podio con -3,2 °C.
Las ciudades más frías del país
Según los datos del SMN, este fue el ranking de las temperaturas más bajas registradas a las 7:00:
- Río Grande (Tierra del Fuego): -7,7 °C
- Esquel (Chubut): -4,2 °C
- El Calafate (Santa Cruz): -3,2 °C
- Río Gallegos (Santa Cruz): -1,6 °C
- San Carlos de Bariloche (Río Negro): 0,3 °C
- Puerto Madryn (Chubut): 0,4 °C
- Trelew (Chubut): 0,9 °C
- Maquinchao (Río Negro): 1,4 °C
- Ushuaia (Tierra del Fuego): 1,6 °C
- Coronel Suárez (Buenos Aires): 3 °C
Cómo estará el tiempo en Santa Fe
En la capital santafesina, la jornada comenzó con una temperatura cercana a los 8 °C, cielo despejado y alta humedad. Para el resto del día se espera un ascenso gradual de la temperatura, con condiciones estables y sin probabilidad de precipitaciones, según los datos oficiales.