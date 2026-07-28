Departamento Las Colonias

Pirola participó de la apertura de la nueva oficina de la Defensoría del Pueblo en Esperanza

La ciudad de Esperanza cuenta desde ahora con una oficina de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe que brindará atención a vecinos de todo el departamento Las Colonias. El senador Rubén Pirola participó de la inauguración junto al defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, y destacó el trabajo conjunto que permitió incorporar un nuevo servicio público en el histórico edificio del ex Correo.