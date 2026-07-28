La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe inauguró una nueva oficina en la ciudad de Esperanza, que tendrá como área de cobertura a todo el departamento Las Colonias.
Pirola participó de la apertura de la nueva oficina de la Defensoría del Pueblo en Esperanza
La ciudad de Esperanza cuenta desde ahora con una oficina de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe que brindará atención a vecinos de todo el departamento Las Colonias. El senador Rubén Pirola participó de la inauguración junto al defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, y destacó el trabajo conjunto que permitió incorporar un nuevo servicio público en el histórico edificio del ex Correo.
Del acto participó el senador provincial Rubén Pirola junto al defensor del Pueblo, Arístides Lasarte, quienes coincidieron en la importancia de acercar este organismo a los vecinos para facilitar el acceso a distintos servicios y mecanismos de resolución de conflictos.
En la nueva dependencia se recibirán reclamos vinculados a la defensa de consumidores y usuarios de servicios públicos. Además, funcionarán el Centro de Asistencia a la Víctima y el Centro de Mediación Comunitaria, ampliando la oferta de atención para la comunidad.
Más servicios en el edificio del ex Correo
La oficina quedó integrada al edificio del ex Correo de Esperanza, un inmueble que en los últimos años fue recuperado para concentrar distintas dependencias de atención pública.
En ese mismo espacio ya funcionan oficinas de ANSES, PAMI, el Ministerio de Trabajo de la Provincia y el Concejo Municipal de Esperanza, conformando un centro administrativo que facilita el acceso de los ciudadanos a diferentes organismos del Estado.
El valor de una gestión sostenida
Durante la inauguración, Pirola destacó que la incorporación de la Defensoría del Pueblo representa un nuevo paso en la puesta en valor del histórico edificio y recordó el trabajo desarrollado durante más de una década para concretar su recuperación.
El legislador señaló que el resultado fue posible gracias a un proceso de gestiones, acuerdos y trabajo conjunto con distintas instituciones, lo que permitió transformar un inmueble emblemático de la ciudad en un espacio que hoy reúne servicios esenciales para los habitantes de Esperanza y de todo el departamento Las Colonias.