Un número que creció

Argentina alcanza un 75% de terminalidad en secundaria: cómo quedó la tabla en América Latina

En Argentina, la proporción de jóvenes entre 19 y 24 años que tiene secundario completo aumentó 12,7 puntos entre 2014 y 2024. Sin embargo, se ubica en el 5° lugar entre nueve países de la región, por detrás de Colombia, Ecuador, Chile y Perú.