Inicial, Primaria y Especial

Titularización: ahora los antecedentes otorgarán puntaje para el ingreso docente en Santa Fe

El Ministerio de Educación provincial incorporará la valoración de antecedentes en los próximos concursos de titularización en IPE. Los cursos de formación brindados por la cartera educativa serán considerados junto con la antigüedad.