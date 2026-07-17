El Ministerio de Educación santafesino incorporará por primera vez en dos décadas la valoración de antecedentes de capacitación en los concursos de ingreso a la docencia para los niveles Inicial, Primario y Especial (IPE). El nuevo criterio comenzará a aplicarse en el proceso de titularización previsto para el segundo semestre de este año y alcanzará a los cursos y propuestas formativas ofrecidos por la propia cartera.
Titularización: ahora los antecedentes otorgarán puntaje para el ingreso docente en Santa Fe
El Ministerio de Educación provincial incorporará la valoración de antecedentes en los próximos concursos de titularización en IPE. Los cursos de formación brindados por la cartera educativa serán considerados junto con la antigüedad.
Hasta ahora, en estos niveles el principal criterio para acceder a la titularidad era la antigüedad. Con la modificación, la capacitación pasará a formar parte del puntaje, en línea con un sistema que ya rige desde hace años en la educación secundaria.
La novedad fue confirmada por el ministro de Educación, José Goity, al término de la reunión paritaria con los gremios docentes. El funcionario explicó que la medida forma parte de los compromisos asumidos en la negociación anterior y aseguró que ya se encuentra en proceso de implementación.
"Vamos a incorporar por primera vez en 20 años un ítem que es capacitación para el docente. ¿Qué mejor manera de reconocer al buen docente? ¿Qué mejor manera de reivindicar al docente, prestigiarlo y darle credibilidad social que reconocerle la capacitación para poder acceder al cargo de titular?", sostuvo.
Goity aclaró que para implementar el cambio no será necesario modificar la normativa vigente. “Las condiciones actuales lo permiten; es lo lógico, lo natural y lo que está bien", afirmó.
El ministro señaló, además, que la incorporación de los antecedentes responde a un reclamo planteado por numerosos docentes. “Me encontré con una gran cantidad de docentes que me piden que no los tratemos a todos por igual, porque no son todos iguales. Al que se capacita hay que reconocérselo, al que se esfuerza hay que reconocérselo", expresó.
Capacitación reconocida
Consultado sobre cómo se aplicará el nuevo criterio, Goity precisó que se valorarán los antecedentes correspondientes a las propuestas de formación impulsadas por el Ministerio de Educación.
"Los antecedentes que el propio Gobierno brinda y que el propio ministerio ofrece van a ser reconocidos. Es algo muy natural y muy lógico, y simbólicamente será un reconocimiento a la calidad de los docentes que tenemos y a aquellos que se han formado", indicó.
La incorporación de la capacitación como antecedente constituye un criterio de evaluación que hasta ahora no incidía en el orden de mérito para acceder a un cargo como titular.
Traslados IPE
En paralelo, el Ministerio de Educación ya abrió la inscripción para el proceso de traslados de cargos base y horas cátedra de los niveles Inicial, Primario y Especial (IPE). La primera etapa permanecerá habilitada del 13 al 20 de julio y está destinada a los docentes titulares que deseen trasladarse desde el cargo u horas cátedra que actualmente poseen.
En esta instancia los aspirantes deberán inscribirse de manera online a través de Mi Legajo, utilizando su ID Ciudadana, donde seleccionarán el cargo desde el cual solicitan el traslado. Posteriormente se abrirá una segunda etapa en la que podrán elegir, por orden de prioridad, los establecimientos educativos con vacantes reales o potenciales.
Desde la cartera educativa recordaron que el traslado que resulte adjudicado tendrá carácter irrenunciable y de efectivización obligatoria. Las consultas pueden realizarse en la Mesa de Orientación y Servicios, y en la Coordinación de Movimiento de Personal: Correo electrónico: [email protected], Teléfono: 0342-4508600 - Internos: 2696 o 2690.