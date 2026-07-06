De la Escuela Santa Rita de Casia

“La Scaloneta literaria”: estudiantes santafesinos clasifican a las semifinales del Mundial de Escritura

Mientras muchos dicen que los adolescentes leen cada vez menos, un grupo de alumnos secundarios demuestra exactamente lo contrario. Leen, escriben, debaten, se corrigen entre ellos y acaban de volver a meterse entre los semifinalistas de una competencia que reúne a participantes de 54 países