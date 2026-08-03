El gobierno provincial ingresó en la cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos Suramericanos 2026 que se disputarán a partir del 12 de septiembre en territorio santafesino, y podría generar hasta la visita presidencial de Javier Milei en la ceremonia inaugural.
El gobierno de Santa Fe, en modo Suramericanos 2026 y con la mirada atenta sobre la Corte Suprema
El máximo tribunal podría expedirse este lunes sobre la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Previsional votada a principios de la gestión de Maximiliano Pullaro. Para la competencia deportiva, se espera confirmación de Javier Milei en la ceremonia inaugural.
La semana para la Casa Gris transcurrirá en el ajuste de la agenda inherente a la competencia deportiva pero también, con la mirada atenta y la expectativa centrada en la Corte Suprema de Justicia.
Ello, a partir de que este lunes, el máximo tribunal de justicia de Santa Fe se expedirá sobre los planteos que cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Previsional sancionada a principios de la gestión de Maximiliano Pullaro.
Los dos ejes sobre los que pivotean las presentaciones implican un cuestionamiento al aporte solidario que establecía la ley, por un lado; y al tope que la misma norma estipula para el monto de los haberes, por el otro.
El aporte solidario, en rigor, quedó anulado después de que el gobernador anunciara el 1° de mayo ante la Asamblea Legislativa, que dicho concepto no se prorrogaría vencido el primer plazo de aplicación de la ley. La inquietud de la Casa Gris, de todos modos, pasa por saber si el fallo de la Corte, en caso de admitir la inconstitucionalidad de la norma, ordena devolver los aportes retenidos.
Suramericanos 2026
La inminencia del comienzo de los Juegos Suramericanos 2026, por otra parte, repercute en la agenda oficial con inauguraciones de obras prácticamente a diario.
Algunas actividades contarán con presencias nacionales, como la del 8 de agosto que mostrará al secretario de Turismo, Daniel Scioli, junto al joven ajedrecista Faustino Oro, en el marco de una exhibición en la Estación Fluvial, con más de 300 jóvenes.
En tanto, se aguarda que el presidente Milei confirme su presencia a la ceremonia inaugural prevista para el 12 de septiembre. Pullaro lo invitó en persona cuando compartieron escenario el 20 de junio pasado, en el marco del acto oficial por el Día Nacional de la Bandera.
En estos cuarenta días previos al inicio de la competencia, tres actores cobrarán fuerte presencia: Virginia Coudannes, Federico Angellini y Mauricio Basso. Operarán como voceros de los Juegos en Santa Fe, Rosario y Rafaela, respectivamente, las tres ciudades que oficiarán como sede del evento deportivo. Podrá leerse como un posicionamiento de los dirigentes, en la previa de un año que será netamente electoral.
Gabinete
En otro orden, Pullaro presidirá este lunes una nueva reunión de gabinete. Será en la capital capital y con temario "abierto". Según fuentes consultadas por El Litoral, se descontaba como aspecto seguro a abordar, el cierre de las negociaciones paritarias que se vieron coronadas con los decretos firmados la semana pasada estableciendo de qué manera se aplicará a los diferentes sectores. La jornada coincide con el paro nacional de actividades dispuesto por la Ctera, al que adhirió Amsafe.