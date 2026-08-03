La semana en la agenda oficial

El gobierno de Santa Fe, en modo Suramericanos 2026 y con la mirada atenta sobre la Corte Suprema

El máximo tribunal podría expedirse este lunes sobre la constitucionalidad de la Ley de Emergencia Previsional votada a principios de la gestión de Maximiliano Pullaro. Para la competencia deportiva, se espera confirmación de Javier Milei en la ceremonia inaugural.