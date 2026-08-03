Mejoró Ganancias y no cayó el Iva

Santa Fe recibió un alivio fiscal en julio con un crecimiento real del 7,9% en su coparticipación

En el séptimo mes de 2026, las transferencias automáticas nacionales a las provincias más CABA registraron una suba real del 7,5%, aunque el acumulado anual todavía refleja una caída del 1,3% a nivel país (-1,7% a la Casa Gris). La tendencia de los últimos 12 meses suma su sexto mes consecutivo a la baja.