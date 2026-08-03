La provincia de Santa Fe se posicionó en julio como una de las jurisdicciones beneficiadas por el repunte en la llegada de recursos federales según un nuevo reporte del Iaraf. Durante este mes, el distrito recibió un total de $621.187 millones, lo que representa un incremento nominal del 44,0% respecto al mismo mes del año anterior.
Santa Fe recibió un alivio fiscal en julio con un crecimiento real del 7,9% en su coparticipación
En el séptimo mes de 2026, las transferencias automáticas nacionales a las provincias más CABA registraron una suba real del 7,5%, aunque el acumulado anual todavía refleja una caída del 1,3% a nivel país (-1,7% a la Casa Gris). La tendencia de los últimos 12 meses suma su sexto mes consecutivo a la baja.
Al descontar el efecto de la inflación -estimada en un 1,85% para el periodo-, la Casa Gris obtuvo una mejora real del 7,9% en sus ingresos por coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Este incremento significó para las arcas santafesinas un excedente de 45.499millones -a precios constantes de julio- lo que equivale a un beneficio per cápita de $12.835 por habitante solo en este mes.
Sin embargo, la foto del año completo sigue siendo desafiante: en el acumulado de los primeros siete meses de 2026, Santa Fe registra envíos por $3.768.732 millones, lo que se traduce en una caída real del 1,7% respecto al mismo periodo de 2025, con una pérdida acumulada de $70.006 millones a valores de hoy, contabiliando leyes especiales y compensaciones.
¿Un cambio de tendencia?
A nivel país, el Gobierno Nacional envió al consolidado de provincias y CABA un total de $7.245.022 millones, marcando un quiebre respecto a la tendencia negativa de meses anteriores. Todas las jurisdicciones presentaron variaciones reales positivas, con Catamarca a la cabeza (10,4%) y Buenos Aires en el extremo inferior (6,2%). .
La razón principal de este cambio brusco en la tendencia mensual radica en el desempeño de los dos pilares de la recaudación:
Impuesto a las Ganancias: Registró una suba real interanual del 20,0%. Este salto se explica fundamentalmente porque en junio se pospuso el pago del saldo anual de la declaración jurada de personas humanas para el mes de julio, concentrando los ingresos en este último periodo.
IVA: Por primera vez en meses, el Impuesto al Valor Agregado mostró una variación nula (0,0% real). Aunque no es un crecimiento, representa una importante desaceleración en la intensidad de la caída del consumo, que viene golpeando los ingresos federales.
Persiste la baja a largo plazo
A pesar del optimismo que podría generar el dato de julio, un análisis crítico permite observar que la salud de las transferencias automáticas aún no se ha recuperado. Al observar la variación real del acumulado de los últimos 12 meses, se detecta que julio es el sexto mes consecutivo de caída (-1,6%), consolidando una tendencia descendente que se inició tras el máximo de agosto de 2025.
El informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal admite que el mjor nivel de recaudación de Ganancias en julio genera expectativas positivas para los próximos meses, ya que los anticipos podrían garantizar un "piso real razonable"
No obstante, el hecho de que el acumulado anual total (enero-julio) sea negativo en un 1,3% demuestra que el repunte de julio, aunque significativo (una suba de $506.000 millones a precios de hoy para el consolidado provincial), todavía no logra compensar el retroceso general del año.
En perspectiva histórica, si se confirma la inflación proyectada, el monto de transferencias de los primeros siete meses de 2026 se ubicaría en el séptimo puesto de los últimos 17 años, todavía lejos de los picos registrados en 2022 o 2023.
Según pasan los años
En base a los informes proporcionados, el análisis de los últimos 17 años (periodo 2010-2026) se realiza sobre el consolidado total de transferencias a todas las provincias y CABA, y no detalla una posición histórica individual para Santa Fe año por año.
No obstante, sobre la posición de Santa Fe en este contexto, se pueden extraer las siguientes conclusiones:
Ránking del consolidado nacional: Santa Fe forma parte del conjunto de provincias cuyo monto acumulado de transferencias reales en los primeros siete meses de 2026 se ubica en el séptimo puesto de los últimos 17 años (ordenado de mayor a menor).
Desempeño relativo en 2026: Aunque el informe no da el ránking histórico de la provincia, sí muestra su situación actual en comparación con el año pasado. En el acumulado a julio de 2026, Santa Fe registra una caída real del 1,7%, una cifra que es más profunda que el promedio nacional, el cual cayó un 1,3% en el mismo periodo.
Pérdida acumulada: En términos de recursos, Santa Fe se encuentra entre las jurisdicciones con mayor pérdida real acumulada en lo que va del año, con un saldo negativo de $70.006 millones a precios de julio de 2026.
Mientras que el bloque de provincias al que pertenece Santa Fe se encuentra en la mitad superior de la tabla histórica elaborada por Iaraf para los últimos 17 años (puesto 7), la provincia atraviesa un 2026 con un retroceso en sus ingresos reales por encima de la media del país.