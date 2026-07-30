Pullaro va a la Legislatura

Apuran la ley de emergencia pedida por la Casa Gris frente a El Niño

El recinto del Senado llevará los nombres de Aldo Tessio y Jorge Obeid y este jueves recibirá a importantes figuras políticas provinciales. Arranca la segunda mitad del año legislativo con foco en la reforma electoral en esa cámara.