La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe fue convocada a sesión ordinaria para este jueves 30 de julio con un solo tema fuerte e inmediato, pedido por la Casa Gris. En la tarde del miércoles 29 arribó su mensaje para declarar la emergencia frente al fenómeno de El Niño que solo augura problemas hídricos en el Cono Sur, por el calentamiento del Océano Pacífico.
Apuran la ley de emergencia pedida por la Casa Gris frente a El Niño
El recinto del Senado llevará los nombres de Aldo Tessio y Jorge Obeid y este jueves recibirá a importantes figuras políticas provinciales. Arranca la segunda mitad del año legislativo con foco en la reforma electoral en esa cámara.
El gobierno provincial no quiere que se le precipiten problemas sin las herramientas necesarias para paliar las situaciones hídricas que se presenten y por esa razón hay apuro en el bloque del oficialismo para aprobar y pasar a Diputados la norma.
Para este jueves 30 se espera dar media sanción y solo resta saber si habrá o no unanimidad a la hora de votar el texto propuesto, que consta de 14 artículos con los que el bloque del peronismo en minoría toma contacto por estas horas. Se da por descontado que habrá acompañamiento opositor para la cuestión para el tratamiento sobre tablas.
Habrá que ver si eso también se repite (ante la premura para su tratamiento) a la hora de votarlo. Hasta aquí en todos los temas de esta naturaleza ha existido unanimidad en el cuerpo que representa a los 19 departamentos.
Por otra parte, en las últimas horas se ha confirmado que contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro un acto en el que se impondrán los nombres de dos ex gobernadores santafesinos, uno radical y otro peronista, al recinto de la Cámara alta.
El hemiciclo fue restaurado, se cambiaron alfombras y han quedado como nuevo todo su bello mobiliario. Se renovó, además, sus sistemas de audio e imagen. Con esas mejoras, la sala donde se lleva a cabo los debates llevará los nombres de "Aldo Tessio y Jorge Obeid". Las 19 bancas y el estrado de la presidencia vuelven a lucir sus nobles maderas.
El acto será presidido por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, está programado para las 15 horas y han sido invitados familiares y personalidades políticas cercanas al radical y el justicialista. La visita del jefe del Estado provincial da al encuentro un interés aún mayor.
Código electoral
Para la segunda mitad de 2026, tras el receso de invierno, queda una agenda de trabajo fuerte en el Senado. Hay asuntos relevantes, pero el de más interés es la reforma electoral que implicará la sanción de un código en la materia.
Se sabe que dentro de Unidos, ya está el visto bueno de los asuntos centrales para unificar en un texto la posición del oficialismo. Y que es poco lo que resta por añadir o quitar. Se trata de una norma más que extensa y que fija las reglas de juego para acceder a los cargos públicos electivos.
Cuidacoches
De Diputados está en el Senado con media sanción y una fuerte presión por su tratamiento la media sanción para que se agregue la actividad de los cuidacoches o "trapitos" a lo que está penado por la ley.
El proyecto que nació en el Senado a raíz de una iniciativa del rosarino Ciro Seisas recibió fuertes modificaciones por los bloques de diputados mayoritarios y ahora la Cámara alta podría imponer su número pero por ahora no hay consenso.
La Casa Gris ha impugnado las dos versiones con que el tema prosperó en sendas cámaras porque poner en calidad penal esa (hasta ahora) falta municipal podría distraer recursos en un área más sensible: la seguridad.
En el despacho aprobado por unanimidad por los senadores se daban herramientas legales para una actuación más dura de los agentes municipales de las guardias de seguridad urbana, pero entre los cambios plasmados en Diputados se crea incluso una instancia de revisión de esos procedimientos a nivel judicial.