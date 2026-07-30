Legislatura de Santa Fe

El Senado vuelve a sesionar, aún con mucho por acordar

Una parte de los puntos fuertes del debate legislativo en la Provincia en la segunda mitad del año tendrán ese escenario, en especial el tema central de la política santafesina: la reforma electoral. Además, pocas chances para que avance la norma sobre "cuidacoches" o "trapitos" .