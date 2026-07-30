La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe fue convocada a sesión ordinaria para este jueves 30 de julio con pocos temas fuertes inmediatos, aunque en su agenda de trabajo para lo que resta del período ordinario de sesiones contenga asuntos muy relevantes, entre ellos, la reforma electoral que implicará la sanción de un código en la materia.
El Senado vuelve a sesionar, aún con mucho por acordar
Una parte de los puntos fuertes del debate legislativo en la Provincia en la segunda mitad del año tendrán ese escenario, en especial el tema central de la política santafesina: la reforma electoral. Además, pocas chances para que avance la norma sobre "cuidacoches" o "trapitos" .
Para esta primera sesión tras el receso, a 48 horas de la reunión, todo indica que lo más interesante serán seguramente las reflexiones que en torno a las figuras de dos ex gobernadores y sus condiciones de estadistas.
Restaurado
El recinto de la Cámara alta fue restaurado en su mobiliario y renovados sus sistemas de audio e imagen y se le impondrá el nombre de "Aldo Tessio y Jorge Obeid" al hemiciclo de las 19 bancas, que vuelven a lucir sus nobles maderas.
El acto será presidido por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, está programado para las 15 horas y han sido invitados familiares y personalidades políticas cercanas al radical y el justicialista.
Más allá de esa interesante actividad, que cobra mayor valor al ir a contrapelo de las grietas nacionales, el cuerpo volverá a sesionar luego de 4 semanas al cabo del receso legislativo y los últimos trabajos de la mencionada mejora. Y volverá antes a los temas que dejó pendientes el 2 de julio en su cuadernillo de preferencias o en la actividad de la otra cámara.
El futuro Código Electoral tiene el visto bueno dentro de Unidos a nivel de sus principales dirigentes y lo que resta por añadir o quitar es relativamente poco para una norma más que extensa. Hay como se sabe tantos proyectos presentados como fuerzas políticas componen el oficialismo.
Por ahora no ha tenido lugar una reunión en la que los senadores y diputados acuerden cómo seguir, más allá de que todo indica que serán los senadores quienes inicien la discusión y la negociación.
Cuidacoches
De Diputados está en el Senado con media sanción y una fuerte presión por su tratamiento la media sanción para que se agregue la actividad de los cuidacoches o "trapitos" a lo que está penado por la ley.
El proyecto que nació en el Senado a raíz de una iniciativa del rosarino Ciro Seisas recibió fuertes modificaciones por los bloques de diputados mayoritarios y ahora la Cámara alta podría imponer su número pero por ahora no hay consenso.
La Casa Gris ha impugnado las dos versiones con que el tema prosperó en sendas cámaras porque poner en calidad penal esa (hasta ahora) falta municipal podría distraer recursos en un área más sensible: la seguridad.
En el despacho aprobado por unanimidad por los senadores se daban herramientas legales para una actuación más dura de los agentes municipales de las guardias de seguridad urbana, pero entre los cambios plasmados en Diputados se crea incluso una instancia de revisión de esos procedimientos a nivel judicial.
Por ahora, solo hay condiciones como para que ese expediente no logre más que renovar su preferencia (comprometer un futuro eventual tratamiento) y acaso ni eso. En cambio, con las reformas penales de fondo que pretende el gobierno provincial hay más razones para suponer que la demanda para que el tema avance es mucho mayor.
Se trata de agravar sanciones y penas, y de dotar de más poder a la policía incluso para los allanamientos sin orden judicial ni comunicación a fiscalía. Para unos la manera de terminar con la "puerta giratoria" de los delincuentes, para otros un "populismo punitivo", según las calificaciones y descalificaciones más repetidas en Diputados donde se encuentra el tema.
En comisiones de esa Cámara está el mensaje con las "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", que impulsa el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. La iniciativa ha sido objetada por actores judiciales e incluso los ministros de la Corte que advierten que al menos cinco puntos podrían ser objetados por inconstitucionalidad.