La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó juramento este martes a siete magistrados recientemente designados, que prestarán funciones en juzgados con asiento en Santa Fe, Esperanza, Reconquista y Rafaela.
Juraron siete jueces para Santa Fe, Esperanza, Reconquista y Rafaela
Las designaciones forman parte de los 17 pliegos aprobados recientemente por la Legislatura. El acto se desarrolló en el Salón de Actos de la Corte Suprema, presidido por Rafael Gutiérrez y los miembros del tribunal.
La ceremonia estuvo encabezada por el presidente del máximo tribunal Rafael Gutiérrez, junto a los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.
Cuatro de las designaciones corresponden a esta capital. Javier Francisco Aga, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, juró como juez de Primera Instancia Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual del Juzgado N° 4, perteneciente al Distrito Judicial N° 1.
En tanto, Cristian Antonio Oblan y Natalia Silvana Belavi lo hicieron como jueces de Primera Instancia Unipersonal de Familia. Estarán al frente de los juzgados N° 2 y N° 3, respectivamente, con asiento en la capital provincial.
También prestó juramento Mariano Darío Roldán, designado juez subrogante de Primera Instancia Unipersonal de Familia del Juzgado N° 5 de Santa Fe.
María Josefina Olcese asumió como jueza subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación, correspondiente al Distrito Judicial N° 19, con asiento en Esperanza.
Para Reconquista, Luis Tomás Echevarría Block juró como juez de Primera Instancia Unipersonal de Familia del Distrito Judicial N° 4, perteneciente a la Circunscripción Judicial N° 4.
Por su parte, Natalia Carinelli asumió como jueza subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación, en los tribunales de Rafaela.
Las designaciones de los nuevos magistrados fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa en la primera semana de junio, como parte de 17 pliegos que incluyeron también a juzgados con asiento en Rosario y San Lorenzo, y a cargos en el Ministerio Público de la Acusación.