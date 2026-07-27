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La Corte santafesina tomará juramento a siete nuevos jueces recientemente designados

El máximo tribunal provincial formalizará siete designaciones en juzgados de cuatro ciudades. La ceremonia será este martes, desde las 10.30, en la sede judicial de la capital santafesina.

La Corte Suprema provincial tomará juramento a siete magistrados designados recientemente. Foto: Flavio RainaLa Corte Suprema provincial tomará juramento a siete magistrados designados recientemente. Foto: Flavio Raina
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La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomará juramento este martes 28 de julio a siete magistrados recientemente designados. Las incorporaciones corresponden a juzgados con asiento en Santa Fe, Esperanza, Reconquista y Rafaela.

La ceremonia estará encabezada por Rafael Gutiérrez, presidente del máximo tribunal, junto con Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza.

Cuatro de las designaciones corresponden a tribunales con asiento en la capital santafesina. Foto: Flavio RainaCuatro de las designaciones corresponden a tribunales con asiento en la capital santafesina. Foto: Flavio Raina

Las cuatro designaciones en Santa Fe

Javier Francisco Aga asumirá como juez de Primera Instancia Unipersonal de Responsabilidad Extracontractual del Juzgado N° 4, perteneciente al Distrito Judicial N° 1.

Cristian Antonio Oblan y Natalia Silvana Belavi jurarán como jueces de Primera Instancia Unipersonal de Familia. Estarán al frente de los juzgados N° 2 y N° 3, respectivamente, con asiento en la capital provincial.

También prestará juramento Mariano Darío Roldán, designado juez subrogante de Primera Instancia Unipersonal de Familia del Juzgado N° 5 de Santa Fe.

Fotos de drone del nuevo edificio de tribunales.El acto se desarrollará este martes a las 10.30 en la sede judicial de San Jerónimo 1551.

Los cargos en Esperanza, Reconquista y Rafaela

María Josefina Olcese asumirá como jueza subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación, correspondiente al Distrito Judicial N° 19, con asiento en Esperanza.

En Reconquista jurará Luis Tomás Echevarría Block como juez de Primera Instancia Unipersonal de Familia del Distrito Judicial N° 4, perteneciente a la Circunscripción Judicial N° 4.

Por su parte, Natalia Carinelli asumirá como jueza subrogante de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación, en los tribunales de Rafaela.

Cuándo y dónde será el acto

La jura comenzará a las 10.30 en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia, ubicado en el primer piso del edificio de San Jerónimo 1551, en la ciudad de Santa Fe.

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