Un trámite demorado que tomó vertiginosa velocidad

Milei acelera la designación de jueces, pero aún hay casi un 25% de vacantes

Tras más de dos años sin impulsar nombramientos, el Gobierno nacional aceleró en 2026 la cobertura de vacantes en la Justicia federal y nacional. Con Mahiques a la cabeza del proceso, fueron designados 60 jueces, el Senado aprobó 74 pliegos y el Consejo de la Magistratura envió otro centenar de ternas. Pero todavía casi uno de cada cuatro cargos está sin titular.