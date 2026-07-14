El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, convocó a concursos públicos de oposición y antecedentes para designar 17 fiscales federales con asiento en fiscalías y unidades fiscales en 14 provincias, en el marco de la progresiva implementación del sistema acusatorio.
Buscan cubrir 40 cargos de fiscales federales en 14 provincias, entre ellas Santa Fe
Las vacantes son una para la capital santafesina y dos para Rosario. En tanto, el Senado está convocado para discutir 25 pliegos de jueces y el Gobierno envió dos para la estratégica Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py, donde se ventilan las causas por corrupción.
En este caso, se trata de varios cargos para Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Catamarca. También se sustanciarán vacantes de fiscal de la Procuración General de la Nación.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 25 de septiembre próximo y los interesados podrán inscribirse a través del Sistema Informático de Inscripción a Concursos de Magistradas/os, disponible en el sitio de la Procuración (concursos.mpf.gov.ar).
El proceso de selección se realizará de manera abierta y pública, con evaluación de oposición y antecedentes, tal como establece el reglamento vigente para la designación de magistrados del Ministerio Público Fiscal.
Dentro de la convocatoria, el Concurso N° 137 (Resolución PGN 40/26) comprende siete vacantes: las fiscalías federales de Concordia, Victoria y Paraná (Entre Ríos); las fiscalías N° 1 y N° 3 de Rosario (Unidad Fiscal Rosario, Santa Fe); la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe (Unidad Fiscal Santa Fe); y la Fiscalía Federal de Mercedes (Buenos Aires).
Las listas definitivas de personas inscriptas se publicarán a partir del 17, 18, 19 y 24 de noviembre de 2026, respectivamente, en la sección Concursos del sitio web institucional.
Los sorteos públicos de las/os magistradas/os y juristas invitadas/os que integrarán los Tribunales Evaluadores, titulares y suplentes, se llevarán a cabo, respectivamente, el 21, 22, 28 y 29 de diciembre próximo, a las 10.30, en la sede de la Secretaría de Concursos.
Dos nuevas audiencias
Mientras tanto, el Senado de la Nación convocó a dos audiencias públicas para analizar 25 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo destinados a cubrir cargos en la Justicia nacional y federal. Las reuniones se realizarán los días 4 y 5 de agosto y comprenderán postulaciones para jueces, fiscales, defensores públicos y vocales de cámaras de apelaciones en distintos puntos del país.
Según se informó, entre el 20 y el 26 de julio cualquier persona podrá presentar preguntas u observaciones sobre las calidades, antecedentes y méritos de los aspirantes, conforme al procedimiento previsto por el Reglamento del Senado.
La primera audiencia se llevará a cabo el martes 4 de agosto, a las 14, y abarcará 15 expedientes. Entre ellos se encuentran las propuestas para designar defensores públicos oficiales en Formosa, Santiago del Estero y La Rioja, un fiscal federal para Gualeguaychú y magistrados para juzgados nacionales, tribunales federales y cámaras de apelaciones.
En esa jornada también se tratarán los pliegos para cubrir cargos en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 41 de la Capital Federal, el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca y la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, entre otros organismos judiciales.
La segunda audiencia tendrá lugar el miércoles 5 de agosto, a las 11, y comprenderá otros 10 pliegos. En esa instancia se analizarán postulaciones para defensorías públicas, fiscalías generales y juzgados nacionales en lo civil, además de cargos en tribunales orales y cámaras federales.
Para Comodoro Py
A la vez, el Presidente de la Nación solicitó pedido de acuerdo al Senado para cubrir vacantes en la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal y los Tribunales Orales en lo Criminal Federal. Se trata de cargos de relevancia institucional ya que conocen en materia federal de delitos de corrupción, trata, lavado de activos, entre otros.
Para la cámara federal, Javier Milei propuso como candidatos al juez penal económico Pablo Yadarola y al actual camarista Pablo Bertuzzi.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que invalidó su traslado, Bertuzzi concursó para el cargo que actualmente cumple funciones. En caso que el Senado otorgue su acuerdo, se regularizaría su situación y generaría una nueva vacante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, su cargo originario.
A su vez, puede generarse una nueva vacante en este fuero, si el camarista Martin Irurzun no obtiene un nuevo acuerdo o una decisión judicial favorable para continuar en el cargo por cinco años, al alcanzar los 75 años.
Para los tribunales federales, el Presidente de la Nación propuso a Valeria Rico, Ramiro Velasco y Santiago Schiopetto como nuevos jueces. Restan tres vacantes para solicitar acuerdo en este fuero, a las que podría sumarse el regreso de Leopoldo Bruglia, si hay acuerdo favorable para Yadarola y Bertuzzi.
De esta forma, el Senado acumula 69 pliegos para ser considerados. En el caso del Poder Ejecutivo, aún restan 100 cargos para proponer candidatos.