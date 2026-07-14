Avanzan designaciones en la Justicia

Buscan cubrir 40 cargos de fiscales federales en 14 provincias, entre ellas Santa Fe

Las vacantes son una para la capital santafesina y dos para Rosario. En tanto, el Senado está convocado para discutir 25 pliegos de jueces y el Gobierno envió dos para la estratégica Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py, donde se ventilan las causas por corrupción.