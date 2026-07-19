"Analizando el fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Justicia, Juan Baustista Mahiques" escribió en sus cuentas de redes sociales la diputada nacional santafesina Romina Diez.
Mapa de la justicia federal en Santa Fe
Un mensaje de Romina Diez tras reunirse con Karina Milei y Juan Bautista Mahiques abrió especulaciones sobre el futuro judicial en la provincia.
La diputada por La Libertad Avanza dejó una serie de interrogantes incluso entre los propios integrantes de la justicia federal distribuida en toda la provincia.
En Santa Fe, hay varias vacantes importantes en la justicia federal más allá de los nombramientos del mes pasado para completar el Tribunal Oral Federal I de esta capital, un juzgado de esta capital y el de Rafaela. Ahora, en el Senado espera aprobación el pliego de Florencio Malaponte para integrar la Cámara Federal de Rosario.
No obstante, hay vacantes de primera instancia en Santa Fe y en Rosario y concursos en marcha para los juzgados federales en varios asentamientos.
Ante este cuadro de situación es que el posteo de Diez empezó a ser mirado con detenimiento por los actores judiciales y políticos santafesinos.