El Poder Ejecutivo Provincial promulgó una ley que crea penas más severas para quienes "cometan agresiones verbales o físicas dentro de un establecimiento de salud animal público o privado, a una persona trabajadora de la salud animal, sea o no profesional de ciencias veterinarias".
Promulgan ley de arresto por insultos o agresiones contra el personal de salud animal
Se modificó el Código de Faltas. Los veterinarios y su equipo cuentan ahora con el mismo respaldo que los médicos y el personal de salud frente a los agresores, incluso verbales. El amor a las mascotas y una contracara violenta.
Ahora, con la publicación de la Ley 14.456 quien cometa alguna de esas faltas "será reprimido con arresto de uno (1) a cinco (5) días o multa de uno (1) a veinte (20) Jus,siempre que el hecho no constituyera delito".
Obviamente, por los delitos contemplados en el Código Penal las consecuencias para el agresor siguen en un rango mayor. Aquí, en cambio, se avanza sobre situaciones violentas que se repiten en ámbitos urbanos con poseedores de mascotas en los ámbitos donde se atiende la salud animal.
Quien busque información sobre el tema notará que abundan publicaciones de hechos aparentemente aislados que repiten un patrón: de las quejas en un consultorio veterinario o un servicio público se pasa a las agresiones verbales, a la práctica del escrache en redes o directamente a los golpes.
El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires difundió en su web que según una encuesta a sus miembros el 60% de los profesionales sufrió "algún tipo de violencia en su ejercicio profesional" y que un 81% de los encuestados matriculados "reportó insultos, amenazas e intimidaciones".
En tanto, el Colegio de Médicos Veterinarios de la Provincia de Santa Fe (1ra Circunscripción, con sede en Santa Fe capital) se ha ocupado ante el fenómeno de ofrecer asesoramiento legal para formular denuncias y procedimientos para actuar de inmediato ante situaciones de difamación, calumnias, daños a la propiedad o agresiones en consultorios veterinarios.
La norma que ahora está vigente se ocupa de los casos en los que esos hechos no alcanzan a ser delitos, de las faltas que ciertamente no son menores.
La modificación del Código de Faltas incorpora ese texto citado al Libro III, Título VI "Contra la seguridad de integridad personal", en el Capítulo II "Contra la integridad personal" de la Ley 10703 - Código de Faltas de la Provincia de Santa Fe, en su artículo 115 Quater.
La norma por otra parte, ordena al Ejecutivo implementar campañas de sensibilización y concientización sobre esas conductas y sus daños.
El decreto de promulgación firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro es secundado por el ministro de Gobierno e Innovación Pública y no ha tocado una coma a la norma que nació en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y votó más tarde el Senado sin modificaciones, antes del receso de invierno de la Legislatura.
Los fundamentos
El nuevo texto del Código de Faltas procura dar a los equipos de salud animal la misma protección de que ya gozan los trabajadores de la salud, que con frecuencia enfrentan situaciones violentas similares.
Otra norma del mismo carácter procura también con unas penas mayores frenar la violencia en el ámbito educativo, con la posibilidad de que haya arresto por agresiones físicas o verbales.
Así lo indicó en los fundamentos de su proyecto el radical Germán Scavuzzo que logró que todos sus pares presentes en la sesión voten a favor de su iniciativa, lo mismo que los senadores a mitad de 2026.