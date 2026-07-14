Fauna

Rescataron a un aguará guazú que deambulaba por un predio de Puerto General San Martín

Personal de la Policía Ecológica y del Ministerio de Ambiente de Santa Fe capturó al ejemplar mediante maniobras no invasivas para resguardar su integridad física. Quedará bajo observación veterinaria para evaluar su salud antes de ser devuelto a su hábitat natural.