La Policía Ecológica y el equipo técnico de fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe intervinieron este martes en el rescate de un ejemplar de aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) hallado en un predio de Puerto General San Martín.
Rescataron a un aguará guazú que deambulaba por un predio de Puerto General San Martín
Personal de la Policía Ecológica y del Ministerio de Ambiente de Santa Fe capturó al ejemplar mediante maniobras no invasivas para resguardar su integridad física. Quedará bajo observación veterinaria para evaluar su salud antes de ser devuelto a su hábitat natural.
Tras recibir el aviso sobre la presencia del animal, se activó el protocolo especifico amparado bajo la Ley Provincial N° 12.182, debido a que la especie, además, se encuentra catalogada como amenazada.
El operativo se desarrolló de manera coordinada entre equipos técnicos del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la Brigada Ecológica de Rescate Animal (BERA) de la Unidad Regional II, la Guardia Rural Los Pumas, personal de la Unidad Regional XVII de la Policía de Santa Fe y áreas municipales de Puerto General San Martín.
El animal fue localizado en un terreno abandonado. Tras realizar una contención perimetral, los equipos lograron rescatarlo mediante maniobras no invasivas, priorizando en todo momento su bienestar y minimizando sus niveles de estrés. Una vez resguardado, el ejemplar fue colocado en una caja de traslado preparada para su traslado a la sede especializada del Ministerio de Ambiente, donde permanecerá bajo observación hasta completar las evaluaciones correspondientes.
Evaluación y reinserción
Durante la jornada del miércoles, el animal será examinado por un médico veterinario y por el equipo técnico del Ministerio de Ambiente para determinar su estado sanitario y comportamiento tras el episodio de estrés. A partir de este diagnóstico se definirá el momento oportuno para su liberación. La reinserción en su hábitat natural solo se concretará cuando los profesionales confirmen que el ejemplar se encuentra en condiciones óptimas para sobrevivir por sus propios medios, cumpliendo con los protocolos vigentes de conservación.
Recomendaciones
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe recordaron que, ante el avistamiento de animales silvestres, es fundamental no intentar capturarlos, alimentarlos ni acercarse. La recomendación es mantener distancia y dar aviso inmediato al 911 para garantizar una intervención segura que proteja tanto a las personas como al ejemplar.
El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica y una de las especies más emblemáticas de nuestra fauna nativa. En Santa Fe se encuentra protegido y su conservación es una prioridad, por lo que cada intervención se realiza bajo normas específicas destinadas a preservar su bienestar y favorecer su regreso al ambiente natural.