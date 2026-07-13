La intervención coordinada entre la Central de Emergencias 911 y efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I permitió la aprehensión de un hombre de 27 años, sospechado de haber intentado sustraer una motocicleta y de resistirse al accionar policial durante una persecución desarrollada en distintos sectores del oeste de la ciudad de Santa Fe.
Las cámaras del 911 fueron clave para detener a un sospechoso tras una persecución
El procedimiento comenzó cuando operadores del Centro de Monitoreo detectaron a dos hombres trasladando una motocicleta en una actitud considerada sospechosa. La coordinación entre las cámaras de videovigilancia y el Comando Radioeléctrico permitió seguir la fuga y concretar la aprehensión de uno de ellos, mientras el otro continúa siendo buscado.
El procedimiento se inició cuando operadores del Centro de Monitoreo detectaron una situación que llamó la atención de los agentes. A través de las cámaras de videovigilancia observaron a dos hombres que se desplazaban por inmediaciones de Domingo Silva y Gaboto trasladando a la par una motocicleta de 110 centímetros cúbicos.
Fuga y captura
Al arribar al lugar indicado, los uniformados divisaron a los dos individuos junto al motovehículo. Sin embargo, al advertir la presencia policial ambos abandonaron la motocicleta y escaparon a la carrera por un pasillo de la zona, dando inicio a una persecución que combinó el despliegue de patrulleros con el seguimiento permanente efectuado desde las cámaras del sistema de monitoreo urbano.
Mientras los sospechosos intentaban alejarse del lugar, los operadores del 911 advirtieron una maniobra que resultó determinante para el avance de la investigación. Uno de los hombres fue observado ocultando una bordeadora eléctrica entre unos arbustos antes de continuar la fuga, información que fue transmitida en tiempo real al personal que participaba del operativo.
Con esos datos, los efectivos lograron cerrar el cerco y localizar al sospechoso en inmediaciones de 27 de Enero y Juan de Campillo, donde finalmente fue reducido y trasladado en calidad de aprehendido.
Elementos recuperados
Durante el procedimiento también fueron recuperados y secuestrados tanto la motocicleta como la bordeadora eléctrica que había sido descartada durante la huida. Ambos elementos quedaron a disposición de la Justicia para establecer su procedencia y determinar si guardan relación con algún hecho delictivo denunciado recientemente.
Fuentes policiales informaron que el hombre quedó a disposición de la autoridad judicial imputado, en principio, por los delitos de tentativa de robo y resistencia a la autoridad.
En tanto, la investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar al segundo involucrado, quien logró escapar durante la persecución y permanece prófugo.