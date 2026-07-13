Santa Fe

Las cámaras del 911 fueron clave para detener a un sospechoso tras una persecución

El procedimiento comenzó cuando operadores del Centro de Monitoreo detectaron a dos hombres trasladando una motocicleta en una actitud considerada sospechosa. La coordinación entre las cámaras de videovigilancia y el Comando Radioeléctrico permitió seguir la fuga y concretar la aprehensión de uno de ellos, mientras el otro continúa siendo buscado.