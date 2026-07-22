No fueron convocadas las cámaras a sesionar

Tras el receso, la Legislatura santafesina discute en reuniones la futura norma electoral

El Senado tiene tratamiento preferencial del tema para la próxima sesión. En Diputados, hay encuentros sobre reformas a normas penales buscando acuerdos para llevarlo al recinto en agosto. Michlig reiteró la decisión de la política de devolver la Plaza Italia a la ciudadanía.