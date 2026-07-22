La Legislatura de la provincia de Santa Fe reservó esta primera semana post receso invernal para reuniones tendientes a definir los alcances del futuro Código Electoral y ley de Partidos Políticos de la provincia y avanzar en conversaciones -especialmente en Unidos- para discutir los dos mensajes del Poder Ejecutivo con reformas a leyes que tienen que ver con la seguridad pública.
Tras el receso, la Legislatura santafesina discute en reuniones la futura norma electoral
El Senado tiene tratamiento preferencial del tema para la próxima sesión. En Diputados, hay encuentros sobre reformas a normas penales buscando acuerdos para llevarlo al recinto en agosto. Michlig reiteró la decisión de la política de devolver la Plaza Italia a la ciudadanía.
Ni el Senado ni la Cámara de Diputados fueron convocados a sesiones ordinarias para este jueves. Es más, en la Cámara Alta están en marcha obras tendientes a renovar el piso del recinto por lo que fueron retiradas las 19 bancas. El hall de la Legislatura fue escenario este martes de una asamblea ciudadana convocada por la Municipalidad de Santa Fe a los efectos de seguir analizando el futuro de la Plaza Italia.
El intendente Juan Pablo Poletti compartió la apertura de la asamblea con los titulares de ambas cámaras, Felipe Michilg y Clara García pero también estuvieron el senador Julio Francisco Garibaldi y los diputados José Corral y Ximena García.
"Este lugar, donde hoy tenemos 100 dársenas de estacionamiento que las utilizamos principalmente miércoles y jueves, que pueda volver a los vecinos" insistió Michlig al hablar en la apertura de la jornada. "La política debe devolver a la ciudadanía ese espacio" repitió el senador por San Cristóbal. "Queremos que más vecinos utilicen la plaza, que se la apropien" instó.
"Vamos a pasar de aquel paisajismo contemplativo a una plaza enormemente vivenciada que será bella, en una estética y en un estilo que es el presente, pero que guarda aquellos inicios" marcó García en el mismo acto.
Más allá del acto protocolar y una Asamblea con entidades y vecinos, entre hoy y el jueves se anuncian reuniones tendientes a ajustar el texto sobre la reforma electoral. El objetivo de Unidos es sacar con el mayor número de votos posibles el texto el jueves venidero. Pero también con un guiño de los bloques de diputados no solo del oficialismo sino también de los justicialistas.
Precisamente en el justicialismo hubo dos proyectos sobre el tema: del bloque de senadores y otro de la mayoría de los diputados con algunas diferencias en la redacción. "El objetivo es tener un acuerdo con los dos proyectos justicialistas" dice un senador radical antes de empezar reuniones para repasar el texto.
Como se insiste en Legislatura, no hay discusión en la necesidad de mantener institutos claves de Santa Fe como la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO) y el sistema de Boleta Única. Una de las discusiones pasa por la cantidad de boletas únicas con que el elector se encontrará en la mesa electoral durante la elección general. Si se mantienen las cinco, o se reducen a cuatro o tres.
La otra discusión pasa por el piso mínimo de votos a obtener en la elección general para participar de la distribución de bancas en la Cámara de Diputados y en los concejos municipales.
En la redacción final también se trabaja en diseñar la futura autoridad del Tribunal Electoral donde hay coincidencias en quitar al presidente de la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de presidir dicho tribunal.
El Senado será eje de estas reuniones donde además habrá consultas informales con los diferentes bloques de diputados de Unidos y del justicialismo. En tanto, el Poder Ejecutivo sigue de cerca esas negociaciones especialmente a través de dos integrantes del gabinete: Fabián Bastia y Julián Galdeano.
En tanto, en Diputados, se suceden encuentros informales entre legisladores y asesores de Unidos buscando unificar la postura sobre los temas que remitió el Poder Ejecutivo: la creación del Colegio de Jueces Penales y las llamadas herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública. El primer tema está en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y el segundo remitido para el tratamiento conjunto entre dicha comisión y la de Seguridad Pública.
Unidades penitenciarias
El martes venidero, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que preside Walter Ghione (Uno-Unidos) realizará una visita institucional a las unidades penitenciarias de Coronda y Piñero.
El recorrido se iniciará en la Unidad Penitenciaria de Coronda para luego trasladarse a Piñero y recorrer los distintos penales que contiene ese centro.
Asume Basile en UCR La Capital
El actual presidente del Concejo Municipal, Sergio Basile, asumirá formalmente este miércoles un nuevo mandato en la presidencia del comité departamental La Capital en el marco de un plenario. También asumirán las autoridades de Juventud Radical.
A la reunión asistirán, entre otros, el presidente partidario a nivel provincial, Felipe Michlig, y el presidente del comité nacional, el venadense Leonel Chiarella.