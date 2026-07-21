Clave para puertos del sur

Casa Rosada firma con Santa Fe una cesión por 20 años de la destrozada Ruta Nacional A012

El pedido provincial llevaba más de dos años y -como anunció El Litoral- se destrabó antes de abril. El acto será este miércoles 22 y habrá reparaciones al día siguiente. Lecturas políticas para las firmas a cargo de Javier Milei y Maximiliano Pullaro.