La gestión duró más de dos años y obtuvo un resultado concreto en algo más de un par de meses, recién para cuando hubo voluntad política del gobierno nacional de aceptar la realidad.
Casa Rosada firma con Santa Fe una cesión por 20 años de la destrozada Ruta Nacional A012
El pedido provincial llevaba más de dos años y -como anunció El Litoral- se destrabó antes de abril. El acto será este miércoles 22 y habrá reparaciones al día siguiente. Lecturas políticas para las firmas a cargo de Javier Milei y Maximiliano Pullaro.
El gobierno de la Provincia de Santa Fe reclamó a las autoridades nacionales la cesión de la destrozada Ruta Nacional A012 ante su evidente abandono y finalmente este miércoles 22 se firmarán los documentos para que quede, por 20 años, bajo jurisdicción santafesina.
Nunca más acertado decir que los reclamos y pedidos ante los despachos oficiales por parte de los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe llegaron a buen puerto, porque se trata de una vía fundamental para el tránsito de cargas que reciben las estaciones fluviales del sur santafesino.
Todo indica que habrá una reunión, previa al acto de firma de la cesión, del gobernador Maximiliano Pullaro con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli.
Al mediodía de este martes, no se había confirmado oficialmente que el titular del Poder Ejecutivo Nacional se agregue a una reunión política previa. Sí, que muy probablemente tome parte, además de Santilli, la secretaria privada de la Presidencia, Karina Milei.
Cabe recordar que fue el ministro de Economía Luis Caputto quien en marzo pasado fue el primero en decir, en su cuenta de X, que se había acordado la cesión de la ruta, junto a otros funcionarios nacionales.
De todos modos, hay especulaciones sobre un eventual encuentro entre Milei y Pullaro más allá de las formalidades de la firma de la cesión por dos décadas de un bien del Estado Nacional a la jurisdicción provincial.
Acaso la palabra "cesión" o "ceder" no sea la que más guste en el elenco libertario. Pero ¿por qué no posar junto a maquinaria en obras, sobre la ruta nacional, si el jueves 23 ya comenzarán las tareas de reparación que aún con mayor antelación fueron licitadas y adjudicadas?
Los 67 kilómetros de la A012 se encuentran sobre los departamentos Rosario y San Lorenzo, es decir, donde se concentra una parte importante del padrón electoral.
Un dato sensible en esa dirección es que quien puso la fecha en la agenda presidencial esperó la finalización del Mundial de fútbol que casi todo lo había acaparado.
También, que en la búsqueda de un perfil con menos confrontaciones del presidente Milei, se busquen más fotos con los gobernadores.
La segunda mitad de 2026 prepará el escenario electoral nacional y en cada una de las provincias. En Santa Fe, además, se discute en la Legislatura un nuevo Código Electoral.
Solo pueden esperarse los primeros gestos de eventuales actuaciones para los próximos meses. Son menos que ensayos porque todavía no más que apuntes. Resta mucho para que aparezca un guion o un libreto claro.
Un semicírculo vital para puertos del sur
La traza de la ruta nacional que por dos décadas quedará bajo la jurisdicción (y el gasto presupuestario) de los santafesinos es similar a un semicírculo, con su centro al sur de la ciudad de Rosario.
Alivia la circunvalación de esa ciudad y sin embargo parte de los hinchas de fútbol de la capital provincial la conocen perfectamente, a su pesar.
Por esa ruta complicada se desvían las caravanas de simpatizantes de los equipos santafesinos cuando han jugado, por Copa Argentina, con los rosarinos en San Nicolás. Para evitar cruces de hinchadas en ese torneo con ambas parcialidades, estos últimos van por la autopista A09 (que ya se ha quedado bastante angosta para su tránsito) y las caravanas locales por la lenta y rota RNA012.
Cuando esos encuentros deportivos coinciden con el movimiento intenso de granos a los puertos, propios de las cosechas, el problema es aún mayor. Para Rosario y toda la zona portuaria, la vía de comunicación puede colaborar en ordenar el tránsito pesado antes de los últimos kilómetros hasta el Paraná.
Así fue diseñada esa obra por santafesinos en la década del '60, para cuando se la pavimentó como Ruta Provincial 16 en dos tramos: de Pueblo Esther a Zavalla y de esta localidad a San Lorenzo. Entre 1961 y 1962.
Durante la última dictadura militar, con la provincia de Santa Fe bajo intervención militar, el Estado Nacional se apropió de esa infraestructura, mediante el Decreto Nacional 1.595 de 1979 con el que también involucró otros caminos en distintas provincias.