Las tres diputadas del PRO que integran el interbloque de Unidos en la Legislatura de la provincia de Santa Fe ingresaron un proyecto de ley de modernización, transparencia y fortalecimiento del sistema electoral de la provincia.
El PRO sumó su proyecto de reforma electoral para Santa Fe
Lleva la firma de las tres diputadas que integran el interbloque de Unidos. Sola, Hummel y Castellani dicen apuntar a transparentar y fortalecer el sistema electoral.
La iniciativa firmada por Astrid Hummel, Fernanda Castellani y Ximena Sola, entre los principales puntos propone la eliminación de la veda electoral en aquellos aspectos que hoy restringen actividades económicas y sociales; reafirma el principio de Ficha Limpia; transforma en optativa las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias; implementa la Boleta Única para las cinco categorías electorales.
Además establece como obligatorio el debate público entre candidatos; establece un financiamiento mixto para las campañas y reglas para dotar de mayor transparencia, modernización y publicidad a todo el proceso electoral.
El proyecto del PRO fija en el 1,5% el piso para las PASO y en el 4 % para la elección general.
La iniciativa dispone que la Provincia garantizará la accesibilidad universal en todas las etapas del proceso electoral, asegurando la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, en cumplimiento del mandato de acción positiva previsto en la Constitución santafesina.
"La accesibilidad electoral comprenderá las dimensiones física, comunicacional, tecnológica y cognitiva del proceso electoral, abarcando la información preelectoral, el acceso al padrón, la asignación de establecimientos de votación, la emisión del sufragio, el escrutinio y toda otra instancia vinculada al ejercicio de los derechos políticos", dice.
El proyecto tiene por finalidad "impulsar una reforma integral del régimen electoral de la Provincia, procurando consolidar un cuerpo normativo moderno, sistemático y coherente que reúna, en un único instrumento legal, los principios, instituciones y procedimientos fundamentales que rigen los procesos electorales provinciales y municipales", señaló Sola a El Litoral.
"El sistema electoral constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático de gobierno. De la calidad de sus instituciones, de la transparencia de sus procedimientos y de la confianza que genere en la ciudadanía depende, en gran medida, la legitimidad de la representación política y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas", agregó la legisladora.
Aclaró que "la iniciativa no persigue alterar las bases esenciales del sistema electoral santafesino, sino perfeccionarlo, actualizarlo y dotarlo de una regulación más clara, ordenada y consistente, capaz de brindar respuestas a las nuevas realidades políticas, sociales y tecnológicas, garantizando al mismo tiempo la estabilidad de las reglas electorales y el pleno ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía".
Remarcó Sola que "el proyecto procura consolidar un régimen electoral acorde con los desafíos institucionales de la Provincia de Santa Fe, fortaleciendo la calidad democrática, promoviendo una mayor transparencia en los procesos electorales y contribuyendo a la construcción de un sistema político más sólido, previsible y respetuoso de los valores republicanos consagrados por la Constitución Provincial".