En Casa Rosada

Pullaro firmó el acuerdo por las obras de la A012, que ahora pasa de Nación a la provincia

El mandatario provincial junto al jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Caputo y Karina Milei, selló el convenio para que el Estado santafesino administre esa vía clave para el transporte portuario