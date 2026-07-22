Apenas finalizó el operativo mundialista -que se circunscribió al recibimiento de parte del seleccionado en Ezeiza- el Gobierno nacional tuvo que reactivar rápidamente sus actividades en la Casa Rosada para retomar la senda que se impuso con la salida de Manuel Adorni: intentar recuperar la agenda y la iniciativa. Otro encuentro de la Mesa Política este martes fue la primera movida que organizó Karina Milei, que en particular tuvo que ver con el objetivo de resaltar el vínculo que la Nación empieza a plantear con los gobernadores dialoguistas a partir de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Ya se había adelantado y se potenció el anuncio de la firma del traspaso de obras viales a la provincia de Santa Fe. A tal fin, este miércoles se hizo presente en Balcarce 50 el gobernador Maximiliano Pullaro acompañado de algunos de sus altos funcionarios. De esa manera la secretaria General de la Presidencia, el ministro coordinador y su par de Economía, Luis Caputo, sellaron con ellos el acta de acuerdo.
Pullaro firmó el acuerdo por las obras de la A012, que ahora pasa de Nación a la provincia
El mandatario provincial junto al jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Economía Caputo y Karina Milei, selló el convenio para que el Estado santafesino administre esa vía clave para el transporte portuario
Luego del evento, el ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, le dijo a El Litoral que “esto es muy importante para la provincia de Santa Fe, pero también para otras provincias también. Es la Ruta A012, una ruta nacional que tenía muchos años de falta de mantenimiento y en estos últimos tiempos era muy peligrosa. Circula por ella toda la carga de camiones que llega al Puerto de Rosario, 1,7; 1,8 millones de camiones por año y su deterioro hacía que nosotros desde hace dos años y cinco meses que veníamos pidiendo que esta ruta la pasen a la provincia para que tuviéramos a su cargo el mantenimiento y mejorarla y agradecemos el entendimiento entre el gobierno provincial y nacional”, y añadió que, “a partir de ahora la obra nosotros la iniciamos mañana mismo a las 9 de la mañana. Habíamos hecho una contratación en espera de que esto sucediera así que firmamos hoy e inmediatamente arrancamos”.
El funcionario comentó que “los pozos que tenía la ruta son impresionantes, algo que acá en CABA no se ve”, y señaló que el retraso del traspaso se debió a “temas burocráticos” y “trabas políticas”. Expuso que “fue clave la intervención de la Bolsa de Cereales de Rosario, que fue un actor clave para acercar a las partes y la de nuestra diputada nacional, Gisela Scaglia; el ministro Santilli y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todos trabajaron para que el consenso se alcanzara. Algo que venimos pidiendo desde febrero de 2024”, apuntó. Enrico aclaró que, “el tema de la Hidrovía no tuvo nada que ver con estas obras, que son viales”, e informó que “este primer tramo de trabajo que comienza en las próximas horas con una obra de dos frentes va a tener una inversión de 5.000 millones de pesos para reparación de los pozos más increíbles que hay. Son 8 líneas de ferrocarril que cruzan esa ruta y están todos rotos”, aseveró. Sobre el final de su exposición, el mandamás de la obra pública santafesina remarcó que “faltaba que la política se pusiera de acuerdo, porque había una traba política. Nosotros nunca hablamos con Adorni”, afirmó.
Financiamiento y competitividad
Al ser consultado con respecto a la procedencia de los fondos para solventar la tarea, el ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, manifestó: “Creo que pensar económicamente no quiere decir pensar fiscalmente. A veces ha habido un exceso en la cultura argentina de pensar en términos fiscales y no pensar en términos económicos. Estamos hablando de que los puertos de la provincia de Santa Fe son el canal por el cual sale el 70 por ciento de determinadas exportaciones. Hablamos de 2 millones de camiones por año. Media hora o una hora de demora de mayor tiempo de duración de un flete significa mucho costo y reducir los costos para mejorar semejante volumen es mejorar la competitividad del país y son recursos que son reutilizados, son asignados en otras actividades también muy rentables. Por lo cual creemos que lo que va a hacer la provincia de Santa Fe es una inversión propiamente dicha. Son recursos que van a salir de la eficiencia que hemos hecho desde el gobierno provincial y toma de financiamiento que hemos hecho” refrendó, y anexó, “creemos que van a redundar en una economía provincial porque va a favorecer, nada más y nada menos, que a productores y transportistas santafesinos y también a la economía nacional, porque también van a darle competitividad al canal principal, hasta tanto Vaca Muerta emparde lo que realmente significa el campo argentino, va a ser el ducto principal por el cual entren los dólares, con lo cual creemos que es una inversión que potencia la capacidad de generar dólares en la economía argentina”, esbozó, y aseguró que no está pensado privatizarla en el sentido de darle a un privado la concesión, “pero sí está en planes, en una idea que debe tener consenso, la posibilidad de que el sector privado junto con el público, fuera de las figuras estatales, piense en una mejora, un mantenimiento en todo lo que es la red vial de acceso al puerto, pero es una cosa que lo venimos trabajando provincialmente hace bastante tiempo”, refrendó.
Cuando se interrogó a Olivares por la situación financiera, es decir por las deudas de la Nación con la provincia, el funcionario dijo que, “Santa Fe es una de las provincias que tiene crédito neto con el Estado nacional históricamente, o sea, creo que achacar al corto plazo sería injusto. Ha tenido sistemáticamente de hace décadas crédito con el Gobierno nacional por distintos conceptos, inclusive hubo momentos donde la provincia tuvo que recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tuvo un fallo favorable y cobró esas deudas, ese crédito, y en este caso creo que se ha abierto una posibilidad de poder regularizar esos créditos. El Régimen de Extensión de Obligaciones Recíprocas es una vía, una iniciativa que ha propuesto el Gobierno nacional. Las reformas que se hicieron este año en la normativa creo que han sido favorables en el sentido de no cerrar en un corto plazo la posibilidad de llegar a los acuerdos, sino que lo ha extendido hasta fin del 2027. Es una vía, no obstante, no es la única pero bueno, es un camino en el cual estamos sentándonos a ver cómo la provincia cobra esos créditos, no obstante, si hay que continuar en la vía judicial se continúa, pero entendemos que no nos atamos a una vía concreta sino a la que mejor resuelva los problemas de Santa Fe”, sentenció. En torno a la Economía provincial, el jefe de Hacienda declaró que, “es un reflejo de la economía nacional, con sectores moviéndose a distintas velocidades, otros atados al sector externo, o más vinculados a la exportación y los relacionados al mercado interno, o que a veces tienen que ver con la producción de bienes transables que no están pudiendo recuperarse todavía, sí, como política de gobierno provincial estamos organizando políticas que tiendan a impulsar, sobre todo a aquellos sectores que todavía hoy no están pudiendo reactivarse, sobre todo la construcción y el consumo, que está deprimido, aunque creemos que hay un cambio cualitativo en ese aspecto”, finalizó.
La mirada legislativa y la microeconomía
Por su parte, la diputada nacional de Provincias Unidas, Gisela Scaglia, le comentó a este diario que se debe salir de “este letargo que tuvo el Congreso después del caso Adorni”, y que espera que se vuelvan a discutir los temas que son importantes. Asimismo, mencionó que aguarda, "que se escuchen los proyectos que traemos las provincias. Yo creo que hay temas que para nosotros son muy importantes que los venimos planteando. Está Biocombustibles en el Senado y para nosotros tiene que haber una reforma en Biodiesel, nos parece importante porque si no la provincia va a dejar de producir biodiesel. Dicen que va a entrar la inocencia Fiscal II, y si eso ocurre esperamos que las personas políticamente expuestas no deben entrar en un blanqueo, primero y después tiene que haber controles, algo que ya habíamos planteado la primera vez, y por eso votamos en contra, en particular por la actividad narco criminal, porque si no le terminás permitiendo en una provincia como la nuestra a un narco que te meta plata en un blanqueo”, criticó.
La ex vicegobernadora de Santa Fe opinó en torno al acuerdo sellado, que para ella ahora hay mucho mejor diálogo con las autoridades nacionales. En materia económica observó la caída que existen en rubros como el gastronómico y la actividad comercial en general, y el hecho de que hay muchas familias que tienen dos o tres ingresos en una casa y no llegan a pagar las cuentas si se endeudan. “Yo creo que hay un dilema con algo fundamental que para mí el Gobierno nacional debe empezar a mirar, que es: ordenar la macro es muy positivo, todos estábamos esperando eso, siempre llegan buenas noticias del orden macroeconómico, pero ahora hay que pensar cómo generamos desarrollo y como la micro se mueve en la Argentina. Hay que generar oportunidades de consumo, de trabajo, de que no se cierren pequeñas y medianas industrias, que la importación de productos no venga reemplazar de lleno lo que producís acá”. Por último, la legisladora advirtió que, “estamos en desacuerdo con derogar las PASO como sistema, pero yo remarco, me gustaría que no se caiga la Reforma Política porque dentro de ella está Ficha Limpia y nos vamos a perder una nueva oportunidad si el Gobierno no manda su proyecto separado para tener Ficha Limpia en la Argentina”, concluyó.