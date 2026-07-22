El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó este miércoles una publicación en redes sociales tras el traspaso de la ruta A012 por parte del gobierno nacional.
“Paso enorme para la producción santafesina”: la palabra de Pullaro por el traspaso de la A012
La firma con el gobierno nacional se dio este miércoles. El gobernador realizó una publicación en sus redes sociales.
La firma entre el mandatario santafesino y los representantes del gobierno nacional se dio durante una reunión este mismo 22 de julio en Casa Rosada, de la cual participó también el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Las otras autoridades nacionales fueron el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria de la presidencia, Karina Milei. Por la parte de Santa Fe estuvo Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas.
La palabra de Pullaro
El gobernador Pullaro compartió una publicación en su cuenta de X luego de la rúbrica y describió el encuentro como “un paso enorme para la producción santafesina”.
“Hoy desde la Casa Rosada firmamos el traspaso de la ruta A012 a la jurisdicción de nuestra provincia por los próximos 20 años”, comentó en un breve mensaje y agregó: “Arreglar esta ruta nacional sale mucho, pero insistimos mucho con esto porque defendemos a nuestro sistema productivo y tenemos claro el valor de la logística y cómo las mejoras en infraestructura impactan de lleno”.
“Y lo más importante para demostrar que acá hay gestión: mañana mismo ya comienzan las obras de reparación en la ruta”, sumó en el mensaje.
Además, publicó un video en el que se lo ve en el patio central de la Rosada luego de la firma. “Firmamos el traspaso de la ruta de la jurisdicción nacional a la de Santa Fe por 20 años”, relató en el mismo.
“Insistimos mucho con el traslado de esta ruta para nuestra provincia, fundamentalmente porque entendemos que el valor de la logística y su mejora impacta en el sistema productivo”, argumentó en el video.
La valoración de los ministros
Por su parte, el ministro Lisandro Enrico destacó que la primera intervención “comienza este mismo jueves con dos frentes de obra y una inversión de 5.000 millones de pesos destinada a reparar los sectores más deteriorados”. Además, agradeció el acompañamiento de Scaglia, Santilli, del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y de la Bolsa de Comercio de Rosario, para llegar a este acuerdo.
Por su parte Olivares, recordó que “por los puertos de Santa Fe sale el 80 % de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites”, por lo que la recuperación de la A012 permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad. Explicó además que las obras se financiarán con recursos generados por la eficiencia de la administración provincial y con financiamiento obtenido por el Gobierno santafesino, una inversión que "favorecerá a productores, transportistas y a toda la economía nacional al fortalecer el principal corredor de acceso a los puertos".
Los detalles de la A012
La Ruta Nacional A012 constituye uno de los ejes logísticos más importantes del país. Conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de distintas rutas provinciales, evitando que miles de camiones atraviesen áreas urbanas para acceder al complejo portuario del Gran Rosario. Su trazado une Pueblo Esther con la Ruta Nacional 11 y atraviesa localidades como Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo. Por esa condición estratégica, el estado del corredor impacta directamente en la seguridad vial, los tiempos de viaje y la competitividad del principal polo agroexportador argentino.
El Gobierno Provincial formalizó a comienzos de 2024 el pedido para asumir la administración de la A012, ante la paralización de la obra pública nacional y el progresivo deterioro de la traza. La solicitud fue respaldada por municipios, comunas, entidades empresarias y cámaras del transporte, que reclamaban una intervención urgente.
Un paso decisivo se produjo en abril de este año, cuando el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció en la Bolsa de Comercio de Rosario la decisión de transferir la ruta a Santa Fe. Tras completar los procedimientos administrativos y jurídicos, este miércoles quedó formalizada la cesión por un plazo de 20 años.