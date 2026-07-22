Este jueves, las máquinas de la constructora Pose pondrán en marcha la primera intervención de la provincia de Santa Fe en la ruta A0 12 para darle una "transitabilidad digna" como dicen en los despachos del ministerio de Obras Públicas.
Manos a la obra pensando en el Circuito de Ingreso a Puertos de Santa Fe
La provincia inicia obras clave para mejorar la transitabilidad de la ruta A0 12, vital para el acceso a los puertos y el desarrollo logístico de la región.
A la espera del traspaso, Santa Fe licitó los primeros trabajos de bacheo hace nueve meses con un presupuesto de $5 mil millones y la oferta de Pose SA fue la más baja. Las obras de esta primera etapa contemplan la ejecución de reparaciones profundas y superficiales del hormigón, reparaciones con tipo de asfalto CA30; reconstrucción parcial en sectores puntuales con mezcla asfáltica AM3; sellado de fisuras; texturizado con la finalidad de borras ahuellamiento; calce de de banquinas.
Detalles del proyecto de bacheo
También la empresa deberá hacer la reposición de luminarias, trabajos de pintura sobre ruta; implementación de cartelería, desmalezamiento y corte de pasto sobre banquinas.
En tanto, en el marco de otras obras viales que viene realizando Santa Fe se está haciendo la nueva rotonda en cruce con Ruta 25 y otra en cruce con la antigua Ruta 9.
Desde mañana, son siete meses que tiene la contratista para estos trabajos que apuntan a mejorar las condiciones de transitabilidad.
Los primeros meses se realizarán las tareas correspondientes a reparaciones de hormigón puntualizándose en la zona del cruce con la Ruta Nacional 34, y luego en el cruce con la Ruta Nacional 9, en distrito de Roldán.
Los últimos tres meses se realizarán las tareas referidas al bacheo asfaltico en otros tramos deteriorados a lo largo de los 67 kilómetros de esta ruta nacional que pasa a estar a cargo de la Provincia de Santa Fe.
Usuarios y técnicos viales advirtieron que los sectores de hormigón de la ruta presentan grandes deterioros sobre todo en la zona del cruce de la A012 y la RN34 y la zona urbana de Roldán próximo al cruce de la RN9. Desde el último lunes, la empresa con empleados de la Agencia Provincial de Seguridad Vial están preparando
El otro frente de trabajo es una cuadrilla itinerante que irá en paralelo subsanando los baches del concreto asfáltico.
Las valoraciones del gobierno santafesino
Para el gobierno provincial, a Ruta Nacional A012 constituye el segundo anillo de circunvalación del área Gran Rosario y además es clave para el proyecto del Circuito de Ingreso a Puertos (CIP), un plan estratégico impulsado por la gestión actual para reordenar, financiar y modernizar la logística vial de la zona.
Su objetivo principal es resolver el colapso histórico generado por los casi 2 millones de camiones anuales que convergen desde 13 provincias hacia las más de 30 terminales portuarias ubicadas en la franja costera desde Timbúes hasta Arroyo Seco (o Villa Constitución).
Esta ruta nacional, de 67 km de extensión, comienza y finaliza dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe, conectando numerosas localidades que han experimentado un auge de urbanizaciones residenciales y parques industriales en la última década.
Cumple un rol fundamental en el sistema logístico nacional, operando como vía distribuidora del tránsito de cargas de toda la Argentina hacia los puertos del Gran Rosario, tanto desde el norte como desde el sur.
La infraestructura actual de la vía es obsoleta, colapsada y peligrosa para la seguridad vial de sus usuarios.
La congestión que se registra actualmente, agravada por la falta de variantes que permitan desviar el tránsito pesado de las zonas urbanizadas, genera mayores posibilidades de siniestros, y a su vez, aumentos significativos en los costos logísticos de una cadena de valor estratégica para la Provincia y para la Argentina, como es la agroindustria exportadora.
Para dar una idea de la problemática de ese corredor se debe marcar que tiene cuatro interseccionales con rutas provinciales, con seis rutas nacionales, ocho cruces ferroviarios y el puente sobre el arroyo Saladillo