La gestión provincial valoró el "cambio de actitud" del gobierno nacional al concretar, después de varios meses de espera, el traspaso a Santa Fe de la ruta A012. La toma de posesión será por veinte años y quedará cristalizada a partir de un acuerdo que firmarán este mediodía el gobernador Maximiliano Pullaro y el Jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Santa Fe habla de un "cambio de actitud" en el gobierno nacional
Así lo expresó la vocera Virginia Coudannes, al aludir al traspaso del corredor que se materializará este mediodía con la firma de un convenio entre el gobernador y el Jefe de Gabinete. "Habíamos empezado la gestión en 2024", recordó. Las discusiones paritarias, también en agenda.
La gestión se había iniciado en 2024 y se había prometido la rúbrica para abril. Las dilaciones generaron reiterados reclamos del gobierno local que fueron renovados en el encuentro que mantuvo Pullaro con Santilli, hace veinte días. A poco del cónclave, la Nación anunció, finalmente, la cesión.
Por ello, la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, valoró este miércoles "el cambio de actitud" de la Casa Rosada frente al tema. "Valoramos el cambio de actitud del gobierno nacional que avanzó en la firma del convenio. El pedido lo habíamos hecho en 2024 – recordó-, porque la infraestructura, junto a la educación y la seguridad, son los tres pilares que necesitamos para que Santa Fe despegue".
La funcionaria resaltó que Santa Fe se hará cargo con fondos propios de las obras de reparación y puesta en valor de un corredor al que definió como "estratégico" para el desarrollo del sector productivo. "Esta ruta atraviesa íntegramente el interior de la provincia; es un corredor fundamental para la logística nacional. El 30% de los camiones que la transitan son santafesinos; el resto, de otros lugares del país", graficó.
Coudannes reparó en "el muy mal estado" en el que se encuentra el corredor. "Son 67 kilómetros y nos vamos a hacer cargo del mantenimiento y su puesta en valor por 20 años", destacó.
Paritarias
En otro orden, la vocera defendió la propuesta salarial que formuló este martes el gobierno a docentes y estatales en el ámbito paritario. "Hicimos una propuesta con datos sobre la mesa; con diálogo y conversación. Y hubo planteos razonables, esencialmente en la paritaria central", comentó.
Respecto de la discusión con el sector docente, evitó aludir a la dirigencia sindical. En cambio, centró su análisis en "los maestros y directivos con los que nuestros funcionarios tienen diálogo; ellos – aseguró- entienden el contexto nacional pese al cual, la provincia lleva adelante esta paritaria".
Al respecto, reparó en que en otras jurisdicciones "se están aprobando ofertas que están, incluso, por debajo de la que se formuló en Santa Fe". Y advirtió que "no todos los trabajadores de la Argentina tienen paritarias semestre a semestre, con un compromiso de diálogo sostenido".
"Para nosotros – aseveró-, el objetivo final es la educación de los chicos. Estas propuestas (salariales) se hacen en virtud de mucho esfuerzo de todos los santafesinos que contribuyen con la provincia para que esté aun mejor. Es una propuesta superadora en el ámbito nacional y nuestro objetivo siempre es ir por más".