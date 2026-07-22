Traspaso de la ruta A012

Santa Fe habla de un "cambio de actitud" en el gobierno nacional

Así lo expresó la vocera Virginia Coudannes, al aludir al traspaso del corredor que se materializará este mediodía con la firma de un convenio entre el gobernador y el Jefe de Gabinete. "Habíamos empezado la gestión en 2024", recordó. Las discusiones paritarias, también en agenda.