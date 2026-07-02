Durante el primer semestre

Santa Fe anunció una "caída en picada" de los homicidios en la provincia

Se produjeron 73 crímenes en todo el territorio contra 241 generados en el mismo período de 2023. Aseguran que es el registro más bajo en los últimos 25 años. La vocera Virginia Coudanes habló de la "desidia e improvisación" de la gestión anterior.