El gobierno provincial de Santa Fe anunció que el primer semestre de 2026 cerró con una baja "inédita" de los homicidios. Según precisó la vocera Virginia Coudannes, la reducción fue del 67% respecto de igual período de 2023. La disminución se dio tanto en Rosario como en La Capital; en el primer caso, fue del 70% y del 57% en el segundo.
Santa Fe anunció una "caída en picada" de los homicidios en la provincia
Se produjeron 73 crímenes en todo el territorio contra 241 generados en el mismo período de 2023. Aseguran que es el registro más bajo en los últimos 25 años. La vocera Virginia Coudanes habló de la "desidia e improvisación" de la gestión anterior.
"Esto no es magia ni demagogia; son resultados de acciones y de un plan de inversiones del gobierno provincial que ha tenido siempre la prioridad fijada en un programa de seguridad, que está en constante mejora y reformulación", dijo la funcionaria.
Coudannes resaltó que el abordaje de la problemática para reducir los homicidios va de la mano de "la contención a las víctimas", y del seguimiento de "cada una de las investigaciones y de las tareas preventivas". "Hay un seguimiento minucioso y una planificación tanto de parte del gobernador Maximiliano Pullaro, como del ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni", destacó.
El primer semestre de 2026 cerró con 73 homicidios en toda la provincia; según el gobierno, ello representa la cifra más baja de los últimos 25 años. La marca se contrapone con los 241 homicidios que hubieron en los primeros seis meses de 2023.
"En picada"
La vocera fustigó al gobierno anterior, y habló de "desidia e improvisación" durante la administración que estuvo a cargo del ex gobernador Omar Perotti. "Eso era moneda corriente en el mandato anterior. Y eso hoy cambió - sostuvo-; el miedo cambió de lado".
Coudannes aseguró que "los homicidios han caído en picada. Todavía hay delincuentes que resisten pero nosotros no vamos a dar un paso atrás. La delincuencia no va a vencer a nuestra gestión; estamos detrás de cada una de las investigaciones en curso", sentenció.
Detenciones
En otro orden, la vocera fue consultada sobre la detención de seis policías del Comando Radioeléctrico y Guardia de Infantería por el presunto homicidio de Mauro González en enero pasado, en la comisaría octava de esta ciudad. La familia de la víctima sostiene que el fallecimiento se debió a la golpiza recibida por los efectivos en el calabozo. En las últimas horas, a solicitud del fiscal de Ezequiel Hernández, los seis agentes fueron arrestados.
"Nosotros tenemos un posicionamiento muy firme – dijo Coudannes-; somos inflexibles con quienes no se ponen la camiseta para defender nuestras convicciones. Estamos en contra de quienes con el uniforme de policía terminan siendo delincuentes y usan sus armas para ejercer violencia. La investigación se está llevando adelante y la Secretaría de Control está trabajando en ese sentido", concluyó.