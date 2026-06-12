Balance de gestión

Santa Fe realizó más de 2.100 allanamientos y secuestró 260 armas en 2026

La vocera del Gobierno provincial destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad durante los primeros meses del año. También se refirió a la reducción de los tiempos de respuesta del 911, las obras que asumió Santa Fe tras el retiro de Nación y la situación epidemiológica actual.