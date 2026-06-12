Este viernes, la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, encabezó una conferencia de prensa en la que repasó distintos temas de la agenda provincial y puso en valor los resultados alcanzados por la gestión en materia de seguridad, respaldados por indicadores operativos y estadísticas policiales. Además, brindó precisiones sobre obras públicas que ejecuta la Provincia y se refirió al escenario sanitario actual.
Santa Fe realizó más de 2.100 allanamientos y secuestró 260 armas en 2026
La vocera del Gobierno provincial destacó los resultados obtenidos en materia de seguridad durante los primeros meses del año. También se refirió a la reducción de los tiempos de respuesta del 911, las obras que asumió Santa Fe tras el retiro de Nación y la situación epidemiológica actual.
En materia de seguridad, Coudannes destacó que durante 2026 ya se realizaron más de 2.100 allanamientos en todo el territorio provincial, con más de 1.700 personas aprehendidas y 260 armas secuestradas.
“Estos son los policías que trabajan y que usan su información para generar resultados muy importantes”, afirmó. Como ejemplo, señaló que entre el 5 y el 11 de junio se concretaron 120 allanamientos en distintos puntos de la provincia, con 111 detenidos y 25 armas secuestradas.
La vocera también subrayó la importancia del patrullaje preventivo y remarcó la mejora en los tiempos de respuesta del sistema de emergencias 911 en la ciudad de Santa Fe. “Tenemos tiempos muy importantes: siete minutos para incidencias generales y 5 minutos 46 segundos para las de alta prioridad, es decir, aquellas situaciones en las que existe riesgo para la vida o los bienes”, detalló.
Respecto de los controles preventivos, informó que en lo que va del año ya se realizaron más de 290.000 identificaciones de personas y 84.000 de vehículos en la capital provincial. Además, indicó que el promedio de intervenciones es de 77 por móvil y por hora, con picos de 81.
En cuanto a la lucha contra el narcomenudeo, Coudannes destacó que ya fueron derribados 125 inmuebles utilizados como puntos de venta de drogas en el marco de la Ley de Microtráfico.
Policías detenidos en Rosario
La vocera también se refirió a la reciente detención de nueve policías en Rosario en el marco de una investigación judicial impulsada a partir de allanamientos realizados por el área de Asuntos Internos de la Subsecretaría de Control de la Secretaría de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia y Seguridad. “El mensaje que transmitimos es que son delincuentes que utilizan el uniforme de la prestigiosa Policía de Santa Fe para cometer delitos”, señaló.
Obras en Rosario
En otro tramo de la conferencia, Coudannes se refirió a distintas obras que la Provincia ejecuta en Rosario. En ese sentido, confirmó que la restauración integral del Monumento Nacional a la Bandera será inaugurada el próximo 17 de junio a las 9.30.
“Es una obra vinculada a la identidad de los rosarinos y de todos los santafesinos, que el gobernador Maximiliano Pullaro decidió asumir luego de que fuera abandonada por el Gobierno nacional”, señaló.
Asimismo, confirmó que el acto central por el Día de la Bandera, previsto para el 20 de junio, contará con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.
“Ya hubo reuniones entre las áreas de Protocolo de la Provincia y de la Nación para coordinar todos los detalles”, adelantó.
También mencionó la intervención en la Cascada del Saladillo, una obra que, según indicó, fue retomada por la Provincia tras la paralización de los trabajos por parte de la Nación.
“Ante el retiro del Gobierno nacional, la Provincia volvió a hacerse cargo, como lo ha hecho con muchas otras obras que las localidades necesitan y merecen”, afirmó.
Puente Santa Fe-Santo Tomé
Consultada sobre el pedido formulado por el Gobierno nacional para que la Provincia realice reparaciones en el actual Puente Carretero mientras avanza la construcción del nuevo viaducto, Coudannes confirmó la solicitud.
“Se trata de grietas de menor magnitud que las detectadas en 2024. Tenemos la mejor predisposición porque el gobernador Pullaro siempre se hace cargo, pero necesitamos sentarnos con Nación para ordenar responsabilidades y avanzar de manera coordinada”, expresó.
Situación epidemiológica
Por último, la vocera se refirió al aumento de enfermedades respiratorias registrado en las últimas semanas.
“Estamos atravesando una mayor circulación de enfermedades respiratorias, algo habitual para esta época del año. Sin embargo, es importante destacar que el sistema de salud no está colapsado”, aseguró.
En ese sentido, destacó el avance de la campaña de vacunación. “Ya se aplicaron más de 400.000 dosis y estamos cerca de alcanzar al 50 % de la población objetivo. Esto, junto con los cuidados que adopta la ciudadanía, contribuye a sostener una situación sanitaria controlada”, concluyó.