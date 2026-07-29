Ambiente

Santa Fe presentó su primer Plan de Respuesta al Cambio Climático y acelera medidas ante un posible regreso de El Niño

La provincia aprobó una hoja de ruta con 35 medidas para enfrentar inundaciones, sequías, olas de calor y otros eventos extremos. El Gobierno asegura que ya trabaja sobre las 100 localidades con mayor riesgo hídrico y puso en marcha un fondo de $10.000 millones para atender emergencias.