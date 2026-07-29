A nivel productivo

Productores de Vera analizan el escenario climático ante el posible regreso de El Niño

Representantes de la Sociedad Rural de Vera y especialistas analizaron el escenario climático ante los pronósticos que anticipan un posible evento de El Niño de elevada intensidad. Entre las principales preocupaciones figuran la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica, la falta de campos altos para el traslado de hacienda y la necesidad de fortalecer los planes de emergencia en los Bajos Submeridionales.