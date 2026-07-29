Ante los pronósticos que anticipan la posible consolidación de un evento de El Niño durante la campaña 2026/27, la edafóloga María Josefa López mantuvo un encuentro con representantes de la Sociedad Rural de Vera para evaluar el panorama en el norte santafesino y analizar las acciones preventivas que podrían implementarse frente a un escenario de lluvias superiores a las normales.
Productores de Vera analizan el escenario climático ante el posible regreso de El Niño
Representantes de la Sociedad Rural de Vera y especialistas analizaron el escenario climático ante los pronósticos que anticipan un posible evento de El Niño de elevada intensidad. Entre las principales preocupaciones figuran la vulnerabilidad de la infraestructura hídrica, la falta de campos altos para el traslado de hacienda y la necesidad de fortalecer los planes de emergencia en los Bajos Submeridionales.
De la reunión participaron el presidente de la entidad, el ingeniero Luis Recalde, y el doctor Sebastián Volkart, quienes aportaron información relevada entre los productores asociados con el objetivo de evaluar la situación actual y proyectar estrategias de respuesta ante un eventual evento climático de gran magnitud.
Durante el intercambio se analizó la capacidad operativa existente para afrontar una contingencia hídrica y se coincidió en que la infraestructura disponible presenta limitaciones para resolver de manera inmediata los problemas históricos que afectan al norte provincial.
Si bien se destacó que existen acciones en marcha por parte de las autoridades, los participantes consideraron que el abordaje de las obras estructurales demandará un tratamiento de mayor alcance.
Infraestructura, productores y poblaciones vulnerables
Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la situación de los establecimientos ganaderos ubicados en zonas bajas.
Según indicaron los representantes de la Sociedad Rural de Vera, aquellos productores que contaban con la posibilidad de trasladar anticipadamente su hacienda hacia campos más altos ya concretaron esos movimientos, mientras que actualmente prácticamente no quedan establecimientos disponibles para nuevas relocalizaciones.
También se advirtió sobre la vulnerabilidad de los pequeños productores y de las familias asentadas en el área de influencia del sistema hídrico Golondrina-Calchaquí, correspondiente a la depresión central de los Bajos Submeridionales, una región históricamente expuesta a inundaciones cuando se registran precipitaciones extraordinarias.
Frente a este panorama, desde la entidad rural señalaron la importancia de acompañar las medidas que adopten los organismos provinciales y los gobiernos locales para reducir el impacto sobre la población, la producción y la infraestructura.
Asimismo, consideraron necesario prever los recursos presupuestarios y logísticos que permitan responder con rapidez en caso de una emergencia, contemplando la disponibilidad de vehículos y equipamiento adecuados para intervenir en los distintos escenarios territoriales que podrían verse afectados.
Reuniones locales y una jornada sobre la tendencia climática
Como parte de las acciones preventivas, la Sociedad Rural de Vera informó que durante la semana se desarrollarán reuniones en los distintos distritos del departamento para avanzar en la conformación de las Juntas Locales de Protección Civil, con el objetivo de coordinar las respuestas que pudieran requerirse ante una eventual emergencia hídrica.
En ese marco, la institución también convocó a una jornada informativa que se realizará el jueves 30 de julio, a las 10, en su sede. La actividad contará con la participación del meteorólogo Leandro De Benedictis, quien brindará una disertación sobre la "Tendencia climática 2026/27", con especial foco en el comportamiento previsto del fenómeno El Niño y sus posibles efectos sobre los Bajos Submeridionales y la Cuña Boscosa.
Los organizadores señalaron que el encuentro estará destinado a productores, técnicos y público interesado en conocer las perspectivas climáticas y las herramientas disponibles para planificar la próxima campaña frente a un escenario de elevada variabilidad meteorológica.